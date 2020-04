EH Bildu llamará a los partidos de la oposición para "activar el Parlamento" porque "no hay sitio para debatir"

Iriarte denuncia que el Gobierno Vasco "campa a sus anchas y opera con un poder absoluto porque el Parlamento no existe"

BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha anunciado que llamará a los partidos de la oposición para activar el Parlamento Vasco porque "no hay sitio para debatir" en Euskadi en estos momentos, tras la disolución de la Cámara para celebrar unas elecciones que no ha sido posible celebrar por la pandemia del coronavirus. Además, ha denunciado que el Gobierno Vasco, en esta situación, "campa a sus anchas y opera con un poder absoluto porque el Parlamento no existe".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iriarte ha considerado que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, entiende la colaboración como "que no se le moleste y se le diga amén a todo". "Y eso no puede ser. Sabemos que no estamos de acuerdo en todo. El éxito será poder acordar y, para poder acordar, tendremos que juntarnos, tendremos que estar", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que su formación propuso la creación de una mesa intersectorial. "Insistimos en que necesitamos una estrategia vasca para responder a esta crisis. Tenemos muchos instrumentos para hacerlo desde aquí, desde Araba, Bizkaia y Gipuzkoa", ha remarcado.

Por ello, ha anunciado que llamará a todos los partidos de la oposición para analizar cómo se puede activar el Parlamento Vasco porque "no hay un sitio en el que debatir". Además, ha mostrado su decepción por la comparecencia ayer, en la Diputación Permanente, de Iñigo Urkullu porque detalló exhaustivamente su agenda, que ya se conocía, "pero no ha puesto encima de la mesa ni un solo plan, desde el punto de vista de salud, del empleo ni de la protección social".

"No puedo entender que se ridiculice y frivolice tanto y tantas veces nuestra posición. El Gobierno Vasco no parece darse cuenta que la cifra de contagios y de muertos es de los más altos del mundo", ha subrayado.

Asimismo, considera que Urkullu "ha mentido respecto a los test" porque "no se realiza a todas las personas que describen síntomas de coronavirus", sino que "se les dice que se queden en sus casas y se aíslen".

OSAKIDETZA

Maddalen Iriarte ha apuntado que EH Bildu habría "tenido una Osakidetza no estresada", y ha señalado que, pese a que el Lehendakari ha destacado la inversión realizada en el Servicio Vasco de Salud, si se echa la vista atrás y se recurre a las cifras de hace diez años o de ahora respecto al PIB, los datos "no dicen lo mismo".

"Nosotros tendríamos una Osakidetza no estresada, no con un 40% de eventualidad, no con los médicos de atención primaria protestando porque tienen que ver al día a 30 o 40 pacientes. Tendríamos una Osakidetza fuerte que, desde luego, en esta situación de emergencia, hubiese podido afrontarla desde otra fortaleza", ha asegurado.

Asimismo, ha dicho que habría puesto los mecanismos para colaborar y hablar. "¿Cómo voy a colaborar si no tengo oportunidad para hablar, de sentarme en una mesa virtual o no virtual para pensar qué es esencial y qué no es esencial, o cómo vamos a enfrentar a las personas que están en los ERTEs o que se han quedado sin trabajo?, ¿cómo podemos trabajar desde nuestros servicios sociales para mejorar la vida de esas personas?, ¿qué vamos a hacer en las residencias de ancianos?", ha preguntado.

DEBATIR

A su entender, todas estas cosas hay que hacerlas, "en este momento, en colaboración". "Y el Gobierno anda campando a sus anchas y operando con un poder absoluto porque el Parlamento no existe, no está. Necesitamos un Parlamento para poder debatir sobre todas estas cosas con todas sus funciones habilitadas", ha manifestado.

La portavoz de EH Bildu en la Cámara ha recordado que el Parlamento "es la representación democrática de la ciudadanía y tiene que dar respuestas inmediatas a la ciudadanía". "Tendremos que tomar medidas excepcionales en esta situación excepcional, porque, si no, no hay manera de colaborar. Y colaborar no es decir 'amén'. No estamos de acuerdo, pero el éxito será llegar a acuerdos", ha apuntado, para "tender la mano" a lograr consensos.