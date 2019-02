EH Bildu, PDeCAT y ERC se abren a apoyar los decretos del paro de mayores de 52 años

Actualizado 26/02/2019 15:14:27 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu, ERC y PDeCAT han mostrado su disposición a apoyar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años y la ampliación a ocho semanas de los permisos de paternidad, dos de las medidas incluidas en los Presupuestos de 2019 tumbados por el Congreso, y que el Gobierno estudia aprobar vía decreto ley antes de las elecciones del 28 de abril.

Tanto ERC como EH Bildu han garantizado que apoyarán medidas sociales que pueda aprobar el Ejecutivo en las últimas semanas de legislatura, vía decreto ley, y que requieran de la convalidación del Congreso, en este caso por la Diputación Permanente.

El portavoz adjunto de Esquerra, Gabriel Rufián, ha asegurado que, "como forma parte del ADN y de la trayectoria de ERC en este Congreso", apoyarán "cualquier iniciativa que esté por dignificar la vida de la gente".

Además, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado que la coalición soberanista vasca "analizará los contenidos" de estas medidas y, "si suponen avances significativos en la dignidad de las personas", las apoyarán.

PDeCAT

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado, a la entrada de la reunión de Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara Baja, que su formación considera "razonables" estas iniciativas, y ha reconocido "contactos informales", tanto con el Gobierno como con el grupo parlamentario socialista, si bien no de carácter formal.

Sin embargo, ha afirmado que su grupo valorará "decreto por decreto" su contenido, que dará su apoyo si este "se corresponde a las posiciones de fondo" que defiende el PDeCAT, y si está justificado su aprobación "en base al interés general. "Si no coincidimos con el fondo de la materia o consideramos que no está justificada la utilización del real decreto, no contará con nuestro apoyo", ha dicho.

Asimismo, Campuzano ha lamentado que el Gobierno tenga que aprobar estas modificaciones "en el tiempo de descuento", ya que cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cometió un error al convocar las elecciones de forma precipitada", puesto que ha impedido que iniciativas legislativas o "procesos parlamentarios" hayan podido "terminar de forma razonable".

"Debería de haber llegado hasta octubre y todo esto sería un debate mucho más sosegado, tranquilo, y desde el punto de vista formal mucho más pulcro de lo que va a ser previsiblemente ahora", ha declarado.

Por último, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamado al Gobierno que, hasta agotar la legislatura, "haga o termine o intente terminar todo el trabajo que se ha quedado pendiente de tantas cosas".

En este sentido, ha mencionado la reforma laboral y la 'Ley Mordaza', entre "tantas y tantas cosas que se han quedado en el tintero". "Este tiempo de descuento también es partido, y que haga lo que tiene que hacer", ha subrayado.