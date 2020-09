EH Bildu rechaza el decreto de remanentes y exige la reforma de la Ley de Estabilidad que "ahoga a los ayuntamientos"

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha votado este jueves en contra del Decreto de remanentes de ayuntamientos, al considerarlo "inasumible", y ha exigido la reforma de la Ley de Estabilidad que "ahoga" a los Consistorios y supone "una injusticia".

Durante su intervención en el pleno del Congreso, la portavoz del grupo soberanista, Mertxe Aizpurua, ha recordado que su partido es municipalista y tiene un compromiso con los ayuntamientos vascos, por lo que mantiene su "compromiso con la derogación de todo lo que la Ley Montoro supone de injusticia" para los consistorios.

A su juicio, este decreto, tal como está redactado, es "inasumible", aunque ha reconocido que hay medidas "beneficiosas". "Pero no la apoyamos, porque un decreto que no sirve para resolver el problema que pretende resolver, no merece ser aprobado", ha añadido.

Por ello, ha dicho que urge modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque, de lo contrario, "este intrincado laberinto" que ha transitado el Ministerio de Hacienda con este decreto, "seguirá estando ahí, sin salida de la vista".

La portavoz de EH Bildu ha remarcado que "el accidentado recorrido que ha tenido este decreto hasta llegar hoy" a la Cámara baja, "tiene mucho que ver con querer evitar ir al problema desde la raíz y, probablemente, ese ha sido el error, el planteamiento de partida, el enfoque que elude mirar al problema real, al básico, que no es otro que esa Ley que hay que modificar".

Para Mertxe Aizpurua, causa "perplejidad" plantear a los ayuntamientos que "cedan como prestamos los remanentes que no se les ha dejado gastar por una ley que les ahoga desde hace 10 años". También ha lamentado que se presente "como algo voluntario, cuando, en realidad, los ayuntamientos que no cedan sus remanentes, serán penalizados y no recibirían la parte correspondiente de los fondos europeos para combatir la crisis".

A su entender, se trata de "una nada sutil forma de coacción o coerción". "Creo que los ayuntamientos llevan demasiado tiempo soportando el sinsentido al que les ha abocado la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque ese es el verdadero problema que tienen las entidades locales. Es lo que ahoga a los ayuntamientos", ha insistido.



