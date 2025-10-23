EH Bildu rechaza los despidos de Maderas de Llodio y exige medidas contra la destrucción de empleo en Aiaraldea

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha expresado su rechazo los despidos de Maderas de Llodio y ha exigido medidas contra la destrucción de empleo en la comarca alavesa de Aiaraldea.

La coalición ha registrado mociones en los municipios de Aiaraldea rechazando la deslocalización de la fábrica, mostrado su respaldando a los trabajadores de Maderas de Llodio, y exigiendo medidas para parar la destrucción de empleo en Aiaraldea.

La alcaldesa de Laudio-Llodio, Ainize Gastaka (EH Bildu), ha reclamado al Gobierno vasco y las diputaciones forales de Álava y Bizkaia que "desarrollen los planes de revitalización de aiaraldea, tomen las medidas necesarias para que no se destruya más empleo, y contribuyan a una reactivación real de la comarca".

EH Bildu ha recordado, a través de un comunicado, que "esta semana el Grupo Garnica ha comenzado a despedir a 35 trabajadoras y trabajadores de la fábrica de Maderas de Llodio, con intención de llevarse de Aiaraldea al menos el 40% de la producción".