EH Bildu rechaza que se "hurte al Parlamento" de un debate "normalizado" de la Ley de Juventud

EH Bildu rechaza que la reforma de la Ley de Juventud del PNV y PSE-EE, registrada el pasado viernes, se tramite por el procedimiento de urgencia y lectura única, al considerar que se "hurta" a la Cámara de abordar un debate "normalizado" de esta iniciativa. Además, considera que esta pretensión de jeltzales y socialistas es "incompatible" con impulsar la ponencia de calidad democrática, y se niega a "ser cómplice de la degradación del parlamentarismo".

El PSE-EE y PNV han presentado esta proposición de ley de modificación de la Ley 2/2022 de Juventud con el objetivo de "reforzar la protección de las personas menores de edad" en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, y aumentar los mecanismos de control administrativo, además de "endurecer" las sanciones ante posibles irregularidades, con el fin de evitar que se reproduzcan casos como el del udaleku de Bernedo, tras las denuncias por supuestas irregularidades.

Fuentes de EH Bildu han asegurado que son contrarios, "por principio", a la tramitación por lectura única de cualquier ley "porque impide un debate en condiciones normales, con los informes preceptivos del Gobierno y las comparecencias de personas expertas y agentes implicados o afectados por la ley en tramitación".

En el caso concreto de esta proposición de ley, el grupo soberanista se opone a ello "fundamentalmente" porque le parece "muy importante que personas expertas en la materia y agentes sociales con interés en la iniciativa tengan la ocasión de comparecer durante la tramitación parlamentaria y dar su opinión sobre la propuesta de PNV y PSE-EE".

"De haber aceptado la tramitación por lectura única, eso sería imposible. Más allá de este caso concreto, creemos que PNV y PSE-EE se están acostumbrando a retorcer el Reglamento para promover iniciativas legislativas hurtando al Parlamento el debate normalizado y con garantías", ha censurado.

REFORMAS "DEPRISA Y CORRIENDO"

A su juicio, actúan de esta forma porque "su Gobierno está siendo incapaz de afrontar las necesidades del país en tiempo y forma, de manera que luego se ven abocados a plantear deprisa y corriendo leyes o reformas de leyes sin cumplir las condiciones mínimas que exige el debate parlamentario".

"Lo hicieron con la ley de medidas sobre vivienda y ahora lo hacen con la Ley de Juventud. EH Bildu no va a ser cómplice de la degradación del parlamentarismo. Es incompatible promover, por un lado, una ponencia de calidad democrática y, por otro, pretender hurtar al Parlamento el debate normalizado de una ley", ha subrayado.