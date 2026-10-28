EH Bildu San Sebastián critica la abstención del PNV en la declaración de apoyo a los reales decretos leyes de vivienda

SAN SEBASTIÁN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián ha criticado la abstención del PNV este miércoles en el debate, en la junta de portavoces, de una declaración institucional en apoyo a los reales decretos leyes de vivienda. El partido soberanista ha lamentado que "la derecha se ha unido dando la espalda a las prioridades de la ciudadanía" y asegurado que el alcalde, Jon Insausti, "debe dar explicaciones".

En un comunicado, EH Bildu ha sostenido que "en plena emergencia habitacional, nos corresponde proteger más que nunca a la ciudadanía" y ha indicado que la coalición soberanista "trabaja con esta prioridad en todas las instituciones y lo hacemos de forma incansable, promoviendo iniciativas eficaces y necesarias para dar pasos en esta dirección".

En este contexto, ha mostrado su preocupación por la postura adoptada "de nuevo" por el PNV y ha explicado que "junto con los votos en contra emitidos por el PP, la iniciativa no ha prosperado y, por lo tanto, la declaración institucional no ha sido aprobada".

"EH Bildu ha votado a favor, y pese a que de nuevo la mayoría progresista del Pleno la haya apoyado, una vez más la derecha se ha unido dando la espalda a las prioridades de la ciudadanía y al grave problema que padece", ha lamentado.

EXPLICACIONES

A su juicio, el alcalde tiene que dar explicaciones a la ciudadanía donostiarra porque "ahora es el momento de proteger a la sociedad y poner a disposición de la ciudadanía, sobre todo de los colectivos más vulnerables, todos los recursos necesarios".

En ese sentido, ha denunciado que Insausti "una vez más, ha dejado de lado la posibilidad de actuar en beneficio del interés general para favorecer a unos pocos".

EH Bildu ha remarcado que estos decretos "son necesarios, aunque no suficientes; son el punto de partida para dar un apoyo básico". "No se recogen todas las medidas que nos gustaría, y sabemos que se necesitan más, pero oponernos a ellas es ir en contra de la sociedad vasca, y nosotras estamos para dar soluciones a nuestro pueblo", ha afirmado.

En su opinión, "oponerse a estos decretos es defender el negocio y la especulación, mientras que apoyarlos es proteger a los inqulinos y a los pequeños propietarios".

Tras su compromiso con la ciudadanía donostiarra, la coalición soberanista ha hecho un llamamiento a las instituciones para que "utilicen eficazmente los medios que actualmente tienen a su disposición para hacer frente a esta emergencia habitacional".