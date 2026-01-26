EH Bildu de San Sebastián pide "previsión y una mirada integral" ante desalojos como el de Otis Zardoya en Herrera

Varias personas durante el desalojo de uno de los pabellones okupados en el barrio de Herrera. - Unanue - Europa Press

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián ha reclamado "previsión y una mirada integral" ante desalojos como el de este lunes del pabellón 'okupado' de la antigua Zardoya Otis en Herrera.

En un comunicado, EH Bildu ha pedido que se reúna el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales (OISS), puesto que "la previsión y la transparencia son fundamentales para llevar a cabo una operación de este tipo, porque es lo que da garantías desde el punto de vista de la seguridad, la dignidad y los derechos".

Además, han considerado que "se debería haber garantizado la supervisión y participación del tercer sector" en el desalojo de Herrera, pero "no ha sido así".

Las mismas fuentes han criticado que "algunas de las pocas personas que dormían en este pabellón no han sido contactadas por el Gobierno municipal" y "los recursos y las intenciones se han quedado cortas".

Por ello, desde EH Bildu piden "que se intente contactar con aquellas personas que todavía no han recibido la llamada", al tiempo que han realizado un llamamiento "a trabajar con previsión, a planificar y a anticiparse a lo que vendrá, porque es ahora cuando existe la oportunidad para ello".

Finalmente, las mismas fuentes han abogado por la "planificación, previsión y dignidad de las personas", al tiempo que se han comprometido a "hacer un seguimiento de la situación, tratar de anticiparnos y velar para que en esa planificación necesaria se atiendan e incorporen las exigencias del tercer sector y las de sus trabajadores".