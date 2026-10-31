EH Bildu: "Si gana la ultraderecha, perderán nuestro pueblo, nuestro autogobierno y el euskera"

Archivo - La portavoz de campaña de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, anima a responder "con inteligencia y organización" colectiva a "la amenaza del autoritarismo". "Si gana la ultraderecha, perderán nuestro pueblo, nuestro autogobierno y el euskera", ha advertido, para destacar que Gipuzkoa "tiene capacidad de inclinar la balanza en Euskal Herria, y esa capacidad se convierte ahora en responsabilidad".

EH Bildu ha celebrado un acto político este sábado en Hernani (Gipuzkoa), donde Etxebarrieta ha intervenido junto al secretario de Acción Política, Arkaitz Rodríguez.

La candidata de la formación soberanista ha asegurado que en las próximas elecciones generales "está en juego mucho más que qué partido gana" porque estos comicios "están en juego los derechos, las libertades y la democracia mismas".

Tras insistir en que el 29 de noviembre "lo que está en juego no es la mera alternancia", sino "los derechos, libertades y el futuro", ha destacado que "no hay lugar para la equidistancia" en este momento histórico. "La disyuntiva es clara, autoritarismo o democracia", ha apuntado.

Según ha advertido, "si gana la ultraderecha", perderán "las mujeres, las personas LGTBIQ+, las migrantes, las trabajadoras, las jóvenes, las mayores". "Perderá nuestro pueblo, nuestro autogobierno y el euskera. La divisoria es clara, o civilización o barbarie, o democracia o autoritarismo", ha dicho.

Por todo ello, ha llamado a "posicionarse" y ha reiterado que EH Bildu "no tiene duda dónde está". "Quien quiere a este pueblo, quien quiere defender su autogobierno, su lengua y su futuro, no debería tener la más mínima duda de qué lado estar", ha aseverado.

En su opinión, "no da igual avanzar en autogobierno que sufrir una nueva recentralización, no da igual defender el euskera que ponerlo en el punto de mira, no da igual ampliar derechos que recortarlos, y con los derechos de la gente y con el futuro de este pueblo, no se juega, no se especula, se toma partido".

CONSTRUCCIÓN

Oihana Etxebarrieta ha defendido "la capacidad de organización y de construcción de comunidad" de EH Bildu. "Herrigintza, Auzolan y cooperativismo son signos, caracteres sociales y políticos de nuestro territorio. Tenemos una fuerte tradición de responder colectivamente a los problemas. Y hoy esas fortalezas son más necesarias que nunca", ha indicado.

En esta línea, ha reivindicado "ante el individualismo, comunidad; frente a la desesperación, organización; frente a los problemas complejos, la capacidad de construir soluciones compartidas". "No son características propias, sino fruto de una cultura política sembrada durante años. Gipuzkoa tiene la capacidad de inclinar la balanza de Euskal Herria. Y en este momento histórico, esa capacidad se convierte en responsabilidad", ha manifestado.

Etxebarrieta ha explicado que "hay mucho en juego", pero ha dicho que no perderán la sonrisa. "Pero que no se confundan. Nuestra sonrisa no es ingenuidad. Le vamos a enseñar los dientes al fascismo", ha concluido.

También Arkaitz Rodríguez ha insistido en que, "a estas alturas, ninguna fuerza política vasca debería tener dudas de qué lado hay que estar". "Ningún demócrata debería unir sus votos a los del PP y Vox para tumbar los decretos de vivienda, porque eso sería dar la espalda a la mayoría social", ha señalado.