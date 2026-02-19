EH Bildu vuelve a rechazar la creación de "una especie de nuevo artefacto electoral" con las izquierdas del Estado

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha vuelto a rechazar la creación de "una especie de nuevo artefacto electoral" con las izquierdas del Estado, y ha considerado "un error confundir unidad de acción con unidad de organización". "A nadie le gustaría que viniera alguien de fuera a decirle cómo tiene que organizar su casa", ha afirmado.

Matute se ha referido, de esta forma, a la propuesta realizada este pasado miércoles por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado, para la unidad de la izquierda en las próximas elecciones generales.

En una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, el diputado de EH Bildu ha explicado que no le va a parecer "nunca mal" que se haga un esfuerzo por recomponer la izquierda en el Estado español o en los territorios "que no son naciones". No obstante, ha considerado que "queda mucho por hacer y mucho cimiento por poner" para que construyan "algo sólido que no sea solo una ilusión compartida" y suponga "una experiencia real y tangible".

A su juicio, esta propuesta conminaría, además, a EH Bildu a llevar a cabo una tarea que no le corresponde. "Una fuerza soberanista, por definición, es eso, una fuerza soberanista. En nuestro caso, somos el frente amplio de la izquierda soberanista vasca que se constituyó en 2011, que ha tenido su trayectoria fruto de un contexto político determinado, y que ha profundizado en la voluntad y en la iniciativa clara de construir una comunidad política que nos permita cada vez más cotas de representación", ha añadido.

El diputado de EH Bildu ha dicho que "a nadie le gustaría que viniera alguien de fuera a decirle cómo tiene que organizar su casa". "Y a nosotros, como soberanistas y motores del frente amplio en Euskal Herria de la izquierda independentista, no nos gusta que alguien desde fuera nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Creo que hemos demostrado cierta solvencia, y en justa reciprocidad, entendería que nadie nos acepte de buen grado que les digamos cómo tienen que ordenar sus casas, u organizar sus relaciones y estructuras", ha indicado.