EHGA inicia este domingo el proceso de audiciones para seleccionar su nueva plantilla de jóvenes voces

EHGA abre el proceso de audiciones para seleccionar su nueva plantilla de jóvenes voces - EHGA

SAN SEBASTIÁN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Coro de Jóvenes del País Vasco (Euskal Herriko Gazte Abesbatza EHGA) iniciará este domingo, 16 de noviembre, en San Sebastián el proceso de audiciones para seleccionar su nueva plantilla de jóvenes voces para su etapa 2026-2027, bajo la dirección de Isabel Mantecón y con Txomin Maidagan como director asistente. Las pruebas proseguirán el 8 de diciembre en Bilbao.

Según ha informado EHGA, estas audiciones ofrecen a los jóvenes coralistas vascos "la posibilidad de vivir una experiencia musical y personal enriquecedora, reforzando al mismo tiempo su compromiso con los coros de los que provienen".

EHGA no solo busca calidad vocal, sino también "actitud, implicación y ganas de formar parte de un proyecto coral colectivo de alto nivel", han señalado desde la asociación.

Las pruebas de selección se ianiciará este domingo en San Sebastián y el 8 de diciembre en Bilbao. Continúa abierto el plazo de inscripción para la convocatoria de Bilbao, que se mantendrá activa hasta el 30 de noviembre.

Las pruebas son gratuitas y constarán de ejercicios de vocalización, lectura a primera vista con acompañamiento de piano, interpretación de la obra obligatoria 'Zerupeko izar' de Eva Ugalde y una obra libre a elección del participante (aria, lied, canción o pieza coral).

Para formar parte del coro en el periodo 2026-2027, las personas interesadas deberán haber nacido en 2000 o años posteriores, y tener al menos 18 años cumplidos a 15 de julio de 2026.

Además, tendrán que superar las pruebas de selección en una de las dos fechas disponibles, pertenecer preferentemente a coros federados en la EAE, abonar una única cuota anual de 100 euros y comprometerse a participar activamente en todos los proyectos de EHGA durante ese curso.