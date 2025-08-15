La EHU se mantiene entre las mejores 400 universidades del mundo en el ranking de Shanghai

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) se mantiene entre las 301 y 400 mejores universidades del mundo en el conocido como Ranking de Shanghai, que se ha publicado este viernes, según ha informado la universidad pública vasca.

En concreto, se examinan 2.500 de las más de 20.000 universidades y se elabora el ranking las mejores 1.000 universidades. En este listado, el "más conocido a nivel académico", la Universidad del País Vasco está situada en el rango entre las 301 y 400 mejores.

El rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha explicado que "la competencia entre universidades es cada vez mayor, sobre todo, porque las universidades especializadas copan los primeros puestos" y, por ello, "adquiere más relevancia la posición que ocupa la EHU a nivel mundial, una universidad pública que ofrece estudios en todas las áreas del conocimiento".

Según han explicado desde la universidad, el ranking recoge 36 universidades del Estado español y la EHU se ha posicionado entre las ocho mejores.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Además del ranking general, se han clasificado entre las 300 mejores universidades ocho áreas de conocimiento, las de Química, Nanociencia y Nanotecnología, Matemáticas, Física, Ingeniería, Ciencia de los materiales, Ciencias de la Energía, Farmacia, Educación y Ciencias Políticas; y entre las 200 mejores, Química y Nanociencia y Nanotecnología.

Desde la EHU han destacado, asimismo, que las nueve universidades que, junto a ella, conforman la alianza Englith también han alcanzado "posiciones relevantes". Las universidades de Gent, Groningen y Uppsala lideran la lista de la alianza dentro de las primeras 100, y las universidades de Berna, Göttingen y Burdeos se posicionan entre las 300 primeras universidades del ranking.