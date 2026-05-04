Eider Mendoza lamenta el fallecimiento de Garaikoetxea y destaca sus "aportaciones a favor de este país"

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza - DFG

SAN SEBASTIÁN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha lamentado el fallecimiento este lunes a los 87 años del exlehendakari, Carlos Garaikoetxea, y ha destacado sus "aportaciones a favor de este país".

A través de sus redes sociales, Mendoza ha mostrado sus "más sentidas condolencias" a familiares, amigos y allegados de Garaikoetxea, y ha expresado su "profundo pesar" por la muerte del Lehendakari.

"Nos despedimos por última vez en Ajuria Enea en un merecido homenaje. Recordaremos aquel momento y sus aportaciones a favor de este país durante años. Mis más sentidas condolencias a familiares, amigos y allegados. Descanse en paz", ha afirmado la diputada general.