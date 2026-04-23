Eider Rodríguez y Pol Guasch abrirán la nueva edición de 'Gutun Zuria Zabalik' de Azkuna Zentroa en Bilbao

Eider Rodriguez y Pol Guasch - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Eider Rodríguez y Pol Guasch abrirán el próximo 12 de mayo la nueva edición del programa de literatura 'Gutun Zuria Zabalik' de Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao, que también contará con la presencia de Lagartijas Tiradas al Sol y Benjamín Labatut.

'Gutun Zuria Zabalik', iniciativa con la que se expande a todo el año el Festival Internacional de las Letras 'Gutun Zuria', propone el encuentro con referentes de la escena cultural contemporánea que "plantean nuevas formas de hacer y estar en la literatura", han explicado desde Azkuna Zentroa.

En estas conversaciones, han destacado, se abordan "las tendencias y debates que se producen en torno a la palabra en relación con el sistema de creación artística contemporáneo y su contexto social".

El programa se pondrá en marcha el martes 12 de mayo con una conversación entre Eider Rodríguez y Pol Guasch, "dos voces imprescindibles de la literatura contemporánea" que escriben "desde la periferia lingüística, eligiendo el euskera y el catalán como una forma de resistencia y de creación".

Bajo el título 'Removiendo intimidades', en este encuentro dialogarán sobre cuestiones comunes "a partir de una idea de intimidad que se construye no solo en la relación de una persona consigo misma, sino, sobre todo, en las relaciones con otras, con la familia, con las amistades, con el vecindario, con quienes se tiene aparentemente un contacto más superficial", han avanzado desde Azkuna Zentroa.

HASTA EL 2 DE JUNIO

Tras esta cita, la compañía mexicana Lagartijas Tiradas al Sol presentará la publicación 'Centroamérica' el martes 26 de mayo y se pondrá en escena de la obra teatral de mismo título el jueves 28 de mayo.

En su encuentro con público, la compañía mostrará cómo se ha construido la publicación a partir de lecturas, notas subrayadas, documentales, vídeos de redes sociales y conversaciones recogidas durante sus viajes. "Más que un relato sobre el pasado, el libro se plantea como una reflexión sobre el futuro", explican.

Cerrará el programa el escritor Benjamín Labatut el martes 2 de junio con la presentación de su último libro, 'La Antártica empieza aquí', en palabras de los organizadores del programa, "una impactante colección de historias y personajes que se mueven en los límites del mundo y de la cordura".