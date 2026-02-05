Eider Sánchez y Leire Mugerza recibirán los Premios Aspegi 2026 el día 19 en San Sebastián

Archivo - La presidenta del congreso de Mondragon Leire Mugerza - ASPEGI - Archivo

SAN SEBASTIÁN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eider Sánchez, directora general de Naru Intelligence, y Leire Mugerza, presidenta del Congreso de Mondragon, serán reconocidas con los Premios Aspegi 2026 en las categorías Empresaria y Directiva/Profesional, repectivamente, el próximo día 19 en el parque tecnológico y científico de Gipuzkoa, en Donostia-San Sebastián.

Los Premios Aspegi, organizados por la Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de Gipuzkoa, han puesto el foco en su undécima edición "en el valor de la pertenencia y la transformación social" con el lema 'Aquí, cuentas. Hemen, bazara'.

En esta edición, el jurado ha otorgado el Premio Aspegi 2026 en la categoría de Empresaria a Eider Sánchez, cofundadora y directora general de Naru Intelligence. Por su parte, Leire Mugerza, presidenta del Congreso de Mondragon, ha sido reconocida en la categoría de Directiva/Profesional.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo día 19 en el Parque Tecnológico de Gipuzkoa. El jurado ha destacado que Sánchez fundó Naru Intelligence, especializada en soluciones innovadoras potenciadas por Inteligencia Artificial (IA) en 2016, junto a Maider Alberich.

La compañía ha desarrollado Aiatech, una tecnología avanzada que genera evidencia del mundo real (RWD/RWE) mediante algoritmos de resultados clínicos propios. Este sistema permite integrar la investigación clínica en la práctica diaria. Además, su solución Step Oncology está diseñada específicamente para el ámbito oncológico.

El Premio Directiva/Profesional ha sido para la ingeniera técnica industrial Leire Mugerza, presidenta del Congreso de Mondragon. Mugerza, que es también máster en dirección de empresas cooperativas, preside desde 2022 el Congreso de Mondragon. Además, es vicepresidenta de CEPES, miembro del Consejo Económico y Social (CES) e integrante del grupo de Mujeres Líderes de la Economía Social.