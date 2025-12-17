EITB Maratoia vive este jueves su gran jornada solidaria de recaudación para investigar el envejecimiento saludable

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

EITB Maratoia 2025 vivirá este jueves su gran jornada solidaria centrada en la recaudación y las donaciones, que este año estará dedicada a la investigación del envejecimiento saludable, bajo el lema "Larga vida a la buena vida".

Según ha informado EITB, son muchas las formas de realizar las aportaciones, y todas ellas ya están en marcha. Se pueden hacer donaciones online en la web de EITB Maratoia, mediante Bizum (donación solidaria: 33478) y transferencia bancaria (Caixabank ES04 2100 8686 8102 0004 5619, Laboral Kutxa ES56 3035 0450 15 4500005802 y Kutxabank ES86 2095 0611 00 9120154296).

Desde hace días, además, está activo el teléfono gratuito 900 840 750. Este jueves ese teléfono estará operativo de 09.00 horas a 00.30 horas, y posteriormente también se podrá llamar los días 19 y 20 de diciembre, de 11.00 a 22.00 horas.

La jornada solidaria de este jueves arrancará a las 09.00 horas y, durante todo el día, más de 150 rostros conocidos de la sociedad vasca, además de representantes institucionales, atenderán las llamadas en ese número de teléfono.

Los medios de EITB realizarán un amplio seguimiento de todo lo que acontezca. Además, por la noche, ETB1 y ETB2 ofrecerán programas especiales. Así, en ETB1 se emitirá el especial Biba Zuek en directo desde Miramon, presentado por Maddalen Arzallus y Xabier Sukia, a partir de las 22.15 horas. En ETB2 habrá un especial Tal Para Cual, a partir de las 22.15 horas, presentado por Anne Igartiburu y con invitados especiales.

14 HORAS ININTERRUMPIDAS DE BAILE

Como todos los años, EITB Maratoia contará con un gran maratón de baile de 14 horas ininterrumpido en las tres capitales vascas y en Pamplona, ya que, según ha destacado la televisión pública vasca, los especialistas "recomiendan el baile como una actividad muy positiva para lograr un envejecimiento saludable".

De 09.00 a 12.00 horas, los bailes arrancarán en Pamplona, en la estación nueva de autobuses. Posteriormente, a partir de las 12.00 horas, la cita será en el centro comercial El Boulevard de Vitoria-Gasteiz, con cuatro horas de baile. El relevo lo cogerá San Sebastián de 16.00 a 20.00 horas, en Garbera, y, por último, el maratón se trasladará a Bilbao, a la estación de San Mamés, donde se podrá bailar de 20.00 a 23.00 horas.

EITB ha recordado que el Sistema Vasco de Salud ha participado en 28 proyectos de investigación y estudios clínicos en el ámbito del envejecimiento saludable durante el año 2024. Esta actividad supone un 5,5% del total de proyectos de investigación en los que colaboran los profesionales de sistema sanitario de Euskadi, con un presupuesto de más de dos millones de euros.

Estos proyectos de investigación son llevados a cabo por destacados grupos de investigación activos en los Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, así como en el Instituto de Investigación en Sistemas de Salud Biosistemak. En total, son 36 investigadores principales que desarrollan su actividad investigadora en el ámbito del envejecimiento.

Por último, según ha destacado EITB, la solidaridad de la sociedad ha permitido destinar, hasta la fecha, más de 10 millones de euros para 136 proyectos de investigación en cáncer (infantil, pulmón, mama, entre otros), ictus, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad cardiovascular, Alzheimer, autismo, discapacidad intelectual, enfermedad mental, daño cerebral adquirido, trasplantes y enfermedades raras, entre otros. La recaudación se canaliza a proyectos de investigación a través de BIOEF, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.