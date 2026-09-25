Ejecutado el desahucio de una familia con dos menores de 8 y 10 años en Vitoria-Gasteiz

Imágenes del desahucio de una familia en Vitoria - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de una familia con dos menores de 8 y 10 años en Vitoria-Gasteiz, previsto para este mismo viernes, se ha ejecutado finalmente entre las protestas de los afectados y de las personas que han acudido a tratar de evitar que se produjera.

Las asociaciones Auzoan Bizi Etxebizitza Sindikatua y Gasteiz Txiki habían hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acudiera a parar el desahucio de esta familia.

El desahucio estaba previsto en la calle Nueva Fuera 28, donde residía una familia que, según las citadas asociaciones, llevan 14 años en la vivienda "y pagando el alquiler", pero el propietario "no aceptó que se le abonaran los gastos mediante transferencia y los quería expulsar".

En el lugar, entre un amplio dispositivo policial, se han concentrado decenas de personas para tratar de evitar este desahucio. Entre ellos, se encontraba la familia desahuciada, y el padre de familia ha agradecido el apoyo que han recibido y ha asegurado que todavía no saben "qué van a hacer". "No tenemos una casa de protección y todavía no sabemos dónde ir. Tenemos un hotel, pero más adelante no sé dónde vamos", ha indicado.

Asimismo, ha recordado que llevaban 14 años viviendo en ese inmueble y ha calificado de "vergüenza" que les hayan desahuciado. "Tengo los recibos y todo del alquiler y al final son 14 años y estoy en la calle", ha denunciado.

Finalmente, pasadas las doce y cuarto del mediodía una comitiva judicial ha acudido a la vivienda, que han abandonado sobre la una menos cinco y se ha ejecutado el desahucio.