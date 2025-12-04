ELA advierte a Confebask de que "se equivoca si cree que puede pasarse página" sobre el salario mínimo propio

Archivo - El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que Confebask "sabe de sobra cuál es la aportación" de su sindicato, "el que más y mejores convenios consigue". Asimismo, ha advertido de que "la reivindicación de un salario mínimo propio ha venido para quedarse" y la patronal, al igual que el Gobierno Vasco, "se equivoca si cree que puede pasarse página".

En un comunicado, Lakuntza se ha pronunciado de este modo tras las palabras de este jueves de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, que ha asegurado que la patronal vasca "ha pasado página" en la negociación de un Salario Mínimo Interprofesional propio para Euskadi y ha cuestionado a ELA "qué es lo que aporta al país".

"Confebask sabe de sobra cuál es la aportación del sindicato ELA a la sociedad, no tiene más que buscar en las razones de su propio enfado para encontrar la respuesta", ha manifestado su secretario general.

En este sentido, ha subrayado que "ELA organiza a la clase trabajadora de este país para luchar por una sociedad más justa, en la que se reparta mejor la riqueza y se anteponga la vida la vida al negocio". "Precisamente todo a lo que la patronal se opone de manera sistemática", ha afirmado.

Lakuntza ha criticado la "posición retrógrada y autoritaria" de Confebask, a la que ha censurado que "se niega de manera general a subir salarios y específicamente a negociar un salario mínimo interprofesional".

Según ha valorado, ante "esa cerrazón" de la patronal, ELA, "desde la legitimidad de ser primer sindicato con más del 40% de la representación y una afiliación que supera las 104.000 personas", organiza "cada día" en los centros de trabajo a miles de trabajadores que mediante la huelga "consiguen superar el bloqueo de la patronal y conseguir logros y convenios que no son posibles de otra manera".

Asimismo, ha destacado que, "entre las cosas que ELA aporta a la clase trabajadora de este país está una de las mayores herramienta de solidaridad, la caja de resistencia", una aportación que permite "conseguir logros contra la precariedad que de otra manera no son posibles".

MÁS Y MEJORES CONVENIOS

Lakuntza ha recordada a Tamara Yagüe que ELA es "el sindicato que más y mejores convenios consigue (250 de media cada año) y subidas salariales mayores a los del resto de sindicatos, por ejemplo, en 2023, el incremento salarial medio en los convenios firmados por ELA fue del 5,76%, mientras que en los convenios no firmados por éste fue del 4,17%".

Según ha explicado, este dato es "aún mejor" en los sectores feminizados, ya que "el incremento salarial medio de las mujeres en los convenios firmados por ELA se sitúa cerca del 7%".

Asimismo, el secretario general de ELA ha remarcado que "la lucha y la reivindicación de un salario mínimo propio ha venido para quedarse" y ha advertido de que "Confebask, al igual que el Gobierno Vasco, se equivoca si cree que puede pasarse página en una cuestión tan importante como esta".