ELA y LAB convocarán huelga en los ayuntamientos vascos el 8 de octubre por falta de avances en la mesa de Udalhitz

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BILBAO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

ELA y LAB convocarán huelga en los ayuntamientos vascos el próximo 8 de octubre ante la "falta de avances" en la mesa de Udalhitz y para exigir una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de los consistorios.

En un comunicado, los sindicatos han recordado que los ayuntamientos vascos llevan muchos años "sin un acuerdo integral que mejore las condiciones laborales" y, en consecuencia, estas "van empeorando continuamente".

ELA y LAB han afirmado que hace más de año y medio se constituyó la mesa de Udalhitz para renovar el acuerdo que lleva sin renovarse desde 2010. "Mientras tanto, en la negociación de los convenios de los ayuntamientos que están fuera del convenio de Udalhitz la situación es la misma, además de los acuerdos parciales alcanzados en algunos ayuntamientos sobre temas concretos no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo integral y renovar el convenio laboral en su totalidad", han añadido.

Según han recordado, pusieron en marcha desde abril una dinámica de huelga y movilización para el sector municipal vasco, con paros de dos horas en abril y mayo, y en junio dos días completos de huelga.

ELA y LAB han hecho una valoración "muy positiva" de esta dinámica de huelga, porque las personas trabajadoras municipales "tienen una clara disposición de mejorar sus condiciones laborales y decidirlas aquí".

Estos sindicatos han indicado que las huelgas, paros y movilizaciones llevadas a cabo por el sector supusieron "algunos pasos adelante en la negociación", pero algunas reivindicaciones "aún no están sobre la mesa", entre otras, medidas concretas para "recuperar la capacidad adquisitiva perdida en los últimos años, para trabajar y vivir en euskera, el derecho de subrogación de los trabajadores subcontratados en publificaciones, mayor reducción de la jornada, contrato relevo y profundizar en los planes de rejuvenecimiento".

Por lo tanto, tras más de año y medio de negociaciones, no se recogen "los avances suficientes" en las propuestas de Eudel y de los partidos políticos. Por ello, han decidido "no quedarse parados".

"Tenemos que seguir influyendo en Eudel y en los partidos políticos, y como se ha visto en los últimos meses, eso sólo ocurre con la huelga y la movilización de los trabajadores", han agregado.

En este sentido, han apuntado que la dinámica que han llevado adelante antes del verano continuará a partir de septiembre y, entre otras acciones, el 8 de octubre convocarán una jornada completa de huelga en el sector municipal de Euskadi.

Por último, han interpelado directamente a PNV, EH Bildu, PSE-EE y partidos independientes que conforman Eudel porque "ya es hora de mostrar voluntad de negociación y de poner las condiciones laborales de las personas trabajadoras municipales en el centro de sus políticas".