ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru registran la convocatoria de huelga general por el derecho a la vivienda

BILBAO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru han realizado este martes el registro de la huelga general del 11 de noviembre conjuntamente con la realizada a su vez por la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda.

A través de un comunicado, estas centrales sindicales han mostrado su convencimiento de que esta huelga general "debe ser una convocatoria, desde Euskal Herria para Euskal Herria, para garantizar el derecho a la vivienda y decir no a la especulación", así como mostrarse en contra del empobrecimiento de la clase trabajadora y a favor del aumento de los salarios.

Tras recordar que "no han pasado ocho meses de la que convocaron por un salario mínimo propio de 1.500 euros, estos sindicatos han lamentado que la situación es "insostenible" porque "la clase trabajadora se está empobreciendo mientras los empresarios y los especuladores aumentan sus beneficios".

Por eso, han subrayado, "ha llegado el momento de tomar las calles e impulsar transformaciones de raíz" porque "la vivienda se ha convertido en una de las principales causas del empobrecimiento de la clase trabajadora vasca y de la profundización de la brecha machista y racista que la atraviesan, así como en una de sus principales preocupaciones", cuando, han añadido, "debería ser un derecho garantizado en la misma medida que sanidad y educación".

Tras denunciar que "el principal obstáculo para conseguirlo es la especulación que se hace con la vivienda y quieren poner ahí el punto de mira", han resaltado que "garantizar una vivienda de calidad para todas las personas es posible", pero, para ello, "se deben impulsar tres transformaciones de raíz".

Así, han citado "la expropiación de los especuladores" y la prohibición de las prácticas especulativas, además de organizar la vivienda en función de las necesidades de la clase trabajadora.

Junto a ello, han señalado que hay medidas que "la clase trabajadora vasca necesita de manera inmediata", en alusión a la paralización de todos los desahucios y la bajada de los precios de la vivienda.

Finalmente, los convocantes creen que "es hora de dejar de hacer políticas a favor de los rentistas y de profundizar en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social".