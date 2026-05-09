ELA, LAB y Steilas exigen en Bilbao el "derecho a vivir en euskera" y su conocimiento en la Administración Pública

Manifestación de ELA, LAB y Steilas a favor del euskera en Bilbao - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

ELA, LAB y Steilas han reclamado en una manifestación en Bilbao el derecho "a vivir y trabajar en euskera" ante lo que identifican como "ataques de una ola reaccionaria" y han demandado igualar el estatus del español y el euskera en la Administración Pública y que se exija a los trabajadores el conocimiento igualitario de ambos idiomas.

Esta demanda ha sido realizado en el marco de la manifestación que estos tres sindicatos han convocado en Bilbao bajo el lema "¡Por el derecho a vivir y trabajar en euskera!", para reclamar que el euskera sea "de oficialidad plena" y que se equipare la exigencia del euskera y del castellano en el empleo público.

Con esta marcha, han querido denunciar la ofensiva "judicial y política" que, a su juicio, se está produciendo contra esta lengua, por una parte, por diversas sentencias que han anulado algunas OPEs al considerar que los perfiles lingüísticos exigidos superan lo establecido en las normas.

La marcha se celebra, además, en un momento en el que el Parlamento vasco está abordando la reforma de la Ley de Empleo público y existen, en relación al euskera exigido en las OPEs, dos propuestas, una del PNV, -que no comparte su socio de gobierno (PSE)- y otra de EH Bildu.

A la manifestación han asistido, entre otros, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu o la secretaria general de Kontseilua, Idurre Eskisabel.

La manifestación ha comenzado en el Sagrado Corazón de Bilbao para cruzar la Gran Vía y desde la plaza Circular llegar a la rotonda del Ayuntamiento de Bilbao, donde representantes de los sindicatos Steilas, ELA y LAB han leído cada uno un manifiesto.

Previamente, al inicio de la marcha, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, denunciaba la existencia de una "ola reaccionaria política y judicial" contra el euskera y reclamaba a PNV y EH Bildu "valentía" en la defensa del euskera.

En la misma línea, la coordinadora de LAB, Garbiñe Biurrun, criticaba la postura del PSE y de CCOO frente al euskera y, tras denunciar la existencia de una "identidad euskarofoba", también apelaba al PNV a tener "valentía" dejar "de un lado las hipotecas con el PSE" y no permitir "vetos" de los socialistas para impulsar cambios en la Ley de Empleo Público y "blindar al euskera jurídicamente".

La marcha, en la que algunos asistentes portaban banderas, principalmente, navarras, ha partido a las cinco y media de la tarde encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko. Eskubidearen alde". A lo largo del recorrido se han entonado cánticos en favor del euskera, como 'Hemen gaude euskararen alde' (aquí estamos en favor del euskera), 'erasoen aurrean euskarari eragin' (frente a los ataques, hablar en euskera), y 'euskarari erasorik ez' (no a los ataques al euskera).

"LOS ATAQUES NO SON CASUALES"

La manifestación ha concluido con las intervenciones de los representantes de ELA, Peio Igeregi, de LAB, Oihana Lopetegi, además de Steilas.

Peio Igeregi, desde ELA, ha denunciado que "estamos en medio de una campaña de criminalización en contra de los euskaltzales", algo que "hicieron igualmente en la Korrika". "Las propuestas que tienen sentido, las que son pragmáticas, las muestran como extremistas, ese es el objetivo de la ola reaccionaria", ha criticado.

Para Igeregi, el euskera necesita "su propio estado", pide "no ser tratado como inferior" y lo considera una "cuestión estrictamente política": "Es político imponer el español en la administración, y el desprestigio de los euskaldunes, que las pantallas estén solo en español o que no haya doblaje al euskera en lo audiovisual". Además, considera que "la revitalización del euskera también será una cuestión política".

Igeregi pide "politizar" el euskera, de lo contrario, lo llevan "a la muerte natural", y ha señalado que "los opresores no renunciarán a su poder", por lo que debe "combatirse de un modo organizado". "En todos los ámbitos de la vida, quien haya adquirido la hegemonía no renunciará a su posición de privilegio, sólo puede ser afrontado de forma organizada y colectiva", ha asegurado.

Pese a ello, identifica un "punto fuerte a favor" del euskera, la "adhesión y militancia", que tiene en su base "una posición contraria a las injusticias, la injusticia histórica". "La opresión de siglos ha hecho que nuestra lengua haya sido violentamente minorizada, que a muchos ciudadanos vascos se les haya robado la oportunidad de conocer el euskera o que los vascos tengamos negado el derecho a vivir en euskera", ha explicado, porque en su opinión, "hablar en euskera es justicia histórica" con las generaciones anteriores.

Por su parte, Oihana Lopetegi, de LAB, ha asegurado que "no admitirán ataques contra el euskera. "Aquí estamos para defender la normalización del euskera, para pedir verdaderos compromisos políticos y cambios legislativos para que el euskera alcance la normalización política, y para defender los derechos lingüísticos de los trabajadores de Euskal Herria, tanto de los que estamos como de los que vendrán", ha añadido.

Según Lopetegi, la judicialización de las OPEs es una "imposición" para "detener la euskaldunización de la administración" y ha denunciado que se ha construido "una dicotomía falsa, enfrentando los derechos lingüísticos y los derechos laborales".

"Han manipulado la situación de algunos trabajadores, y utilizado una presunta defensa de los derechos laborales para justificar los ataques al euskera", ha dicho, para añadir que "saben que los tribunales son un terreno de juego con un árbitro comprado en su favor, y utilizan ello para impedir la euskaldunización de la administración".

Ante ello, ha reclamado la "oficialidad completa del euskera en Euskal Herria", la igualdad plena entre el euskera y el español, "igualar la exigencia para ambos idiomas" en el empleo público, para lo que es necesario "un cambio judicial que de seguridad al euskera", y "ofrecer a todos los trabajadores que viven en Euskal Herria y que no saben euskera la posibilidad de estudiarlo", ya que es un "camino para la inclusión social".

En su discurso, Steilas ha denunciado que ve "cada vez más ataques contra el euskera, especialmente desde el ámbito judicial, en los últimos meses", ataques que, en su opinión, "no son casuales" y responden "a una estrategia para reafirmar la superioridad del español y poner trabas al euskera".

"Frente a ello, decimos que vivir y trabajar en euskera es un derecho", ha asegurado, para exigir a continuación recursos y voluntad para que ambos idiomas estén a la par en la Administración Pública: "La ola reaccionaria organizada que vivimos necesita una respuesta firme y unitaria".

"Que lo tengan claro: aquí estamos en favor del euskera, para poder vivir y trabajar en euskera", ha añadido, para asegurar que "pretenden presentar como una discriminación el hecho de pedir hablar o utilizar el euskera". El acto ha finalizado con la canción Euskal Herrian euskaraz, de Oskorri, minutos antes de que comenzara a llover.