ELA llama a los sindicatos a sumarse a "la lucha" en residencias de mayores de Gipuzkoa ante patronales "buitre"

Publicado 24/01/2020 13:16:27 CET

SAN SEBASTIÁN, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha llamado al resto de sindicatos a sumarse a "la lucha y la huelga" en las residencias de mayores de Gipuzkoa, porque sin ella no se va a lograr "nada digno" en la negociación, con unas patronales "buitre" y una Diputación de Gipuzkoa "irresponsable".

El responsable de ELA en el sector de residencias de mayores de Gipuzkoa Txomin Lasa, en declaraciones a los medios durante la concentración que trabajadoras de residencias de mayores guipuzcoanas en huelga desde hace 194 días convocada por ELA han realizado en la plaza Gipuzkoa, ha afirmado que en la reunión de la mesa de negociación de este pasado jueves, de la que el sindicato se levantó, las patronales lanzaron "un mensaje claro" de que "no tienen ninguna voluntad ni ellos, ni la Diputación de avanzar en este tema y buscar una solución".

De este modo, ha señalado que "fue un día muy duro porque había cierta esperanza de que pudieran llegar los primeros rayos de luz pudieran llegar y fue todo lo contrario".

No obstante, ha señalado que "no es nada que no supiéramos en ELA", porque "no hay voluntad son unas patronales buitres que están a aprovecharse del dinero público, las condiciones laborales y los usuarios del sector y la Diputación es una irresponsable".

De este modo se ha referido a la última propuesta de la patronal que pasa por "congelación para los años 2017 y 2018". Lasa ha esperado que, en este contexto, "el resto de sindicatos se sumen a la huelga y a la lucha porque sin lucha en la calle va a ser imposible conseguir algo digno".