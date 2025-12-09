Se elevan a tres los vuelos desviados en el aeropuerto de Bilbao por las fuertes rachas de viento

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres vuelos han tenido que ser desviados, durante la mañana de este martes, en el aeropuerto de Bilbao, como consecuencia de las fuertes rachas de viento, que les ha impedido tomar tierra.

Según ha informado Aena a Europa Press, a las 11.00 horas, un avión procedente de Estambul ha sido desviado hasta Madrid. Tampoco el vuelo de Amsterdam, que debía aterrizar a las 11.20 horas en Loiu, ha podido tomar tierra, por lo que ha sido redirigido a Biarritz.

Con posterioridad, otro avión procedente de Madrid y que tenía previsto aterrizar en Bilbao a las 11.00 horas, ha tenido que regresar al aeropuerto de origen.

Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, el aviso amarillo por la intensidad del viento, establecido a las tres de la madrugada de este martes, permanecerá activo hasta las tres de la tarde.

Se espera que las rachas de viento del sur-suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste. En Gipuzkoa, las rachas podrían superar los 80 km/h en áreas expuestas y en zonas no expuestas del extremo este podrían rondar 60-70 km/h.