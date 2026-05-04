Elgarresta destaca la "importancia" de la ciudadanía como "agente de prevención" contra la violencia machista

Concentración contra el intento de homicidio de una mujer en San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, Miren Elgarresta, ha incidido en la "importancia" que tiene la ciudadanía como "agente de prevención" contra la violencia machista, tras la concentración que ha realizado el Consistorio de San Sebastián para condenar el intento de homicidio de una mujer el pasado viernes en el barrio de Gros. Elgarresta aplaude que la actitud "activa" de los vecinos de esta víctima haya hecho posible "salvar una vida".

La concentración silenciosa ha tenido lugar a mediodía ante el Palacio Consistorial de la capital guipuzcoana con el lema en euskara y castellano 'Contra las agresiones machistas' en una pancarta.

En la misma han tomado parte, entre otros, Elgarresta, representantes de los grupos municipales, la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, y la subdelegada del Gobierno central en Gipuzkoa, Noemí López.

Tras la movilización, en declaraciones a los medios, Elgarresta ha condenado "firmemente" este "intento de asesinato de una mujer en Donostia" y ha deseado la "pronta recuperación" de la víctima a la que ha trasladado todo el "apoyo, recursos y servicios" de las instituciones.

Además, ha trasladado la "importancia" que tiene que "toda la sociedad en su conjunto diga basta ya, porque debemos de desnaturalizar la violencia machista en nuestra sociedad y no nos podemos permitir y no podemos tolerar la normalización de la violencia machista hacia las mujeres".

Por ello, ha querido poner el foco en "el papel que juega la ciudadanía, la sociedad, para construir una sociedad libre de violencia machista, pero también como agente de prevención" y ha aplaudido que en el suceso del pasado viernes en la capital guipuzcoana "los donostiarras, los vecinos de la víctima, por su actitud activa" han hecho posible "salvar una vida".

"Por eso insistimos en la implicación de la sociedad y las instituciones tenemos que seguir trabajando en el impulso de políticas para la igualdad y para construir una sociedad libre de violencia machista contra las mujeres", ha subrayado.

Por su parte, la concejala delegada de Movilidad, Transporte Sostenible y Turismo y primera teniente de alcalde de San Sebastián, Olatz Yarza, ha condenado este intento de homicidio. "Ante una acción tan grave, no podemos más que mostrar nuestra condena y decir que basta ya, que no podemos seguir con esta lacra que tenemos en contra de las mujeres, con una violencia extrema en este caso", ha subrayado.

DECLARACIÓN

El Consistorio donostiarra ha aprobado una declaración institucional tras este intento de homicidio, ante el cual muestra "su más enérgico rechazo y condena", al tiempo que manifiesta su "solidaridad" con la víctima y su entorno, poniendo a su disposición "la información y los recursos municipales que requiera para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación

El Ayuntamiento ha convocando una reunión de urgencia para "recabar toda la información y coordinar la respuesta institucional y la atención a la víctima y su entorno" y ha censurado que "este tipo de agresiones son la expresión de la violencia machista y la desigualdad de género que todavía existe en nuestra sociedad".

A juicio del Consistorio donostiarra "lo sucedido pone en evidencia, una vez más, la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta con los agentes sociales y la ciudadanía en general en favor de la igualdad y la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres".