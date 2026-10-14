Eli Gorrotxategi de La Leze gana el XXXIX Gran Premio de quesos Ordizia Txapeldun de Ordizia (Gipuzkoa)

Ganadores del Concurso Ordizia Txapeldun 2026 - AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eli Gorrotxategi, de la quesería alavesa La Leze, se ha hecho este miércoles con el XXXIX Gran Premio Ordizia Txapeldun de quesos, organizado por el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Ordizia, con la colaboración de la Cofradía del Queso Idiazabal.

El certamen se ha celebrado en la Plaza Nagusia de Ordizia a las diez y media de la mañana y ha contado con la participación de los diez últimos pastores ganadores de los concursos de queso del pasado septiembre.

La ganadora, con 8,95 puntos, ha sido Eli Gorrotxategi de La Leze. El galardón queso de oro ha quedado desierto por un margen "muy estrecho", según el Consistorio ordiziarra.

Además, Unai Lekuona de Araia (Álava) ha obtenido la segunda posición, con 8,49 puntos, y Julen Arburua de Kortaria de Lekaroz (Navarra), la tercera, con 8,48 puntos.