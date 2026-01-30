Elías Querejeta Zine Eskola abre este domingo el periodo de inscripción para cubrir las 45 plazas del curso 2026-2027

Archivo - Presentación del curso 2024-2025 de Elias Querejeta Zine Eskola - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), la escuela de cine puesta en marcha por el Departamento de Cultura de Gipuzkoa, abrirá este domingo el periodo de inscripción para el Curso 2026-2027. El plazo de recepción de solicitudes permanecerá activo del 1 al 28 de febrero, y solo se podrá formalizar a través del formulario disponible en la web de la escuela.

Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa, en dicho espacio también se detallan los requisitos de acceso, la documentación requerida y el calendario de resolución de la convocatoria.

Las candidaturas serán evaluadas por el Tribunal de Admisión y la Dirección Académica del centro en un proceso que transcurre en paralelo al plazo de inscripción. En consecuencia, la disponibilidad de plazas -limitada a un máximo de 15 estudiantes por especialidad (Archivo, Comisariado y Creación)- podría completarse antes del cierre del periodo. La resolución de la convocatoria y la relación de estudiantes admitidos se harán públicas durante la primera semana de junio.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha animado a todos los interesados a inscribirse a un centro que "en 2025 vivió un año extraordinario con una veintena de proyectos seleccionados en 30 festivales de todo el mundo, entre los que destacan Cannes, Venecia, Berlín o el propio Festival de San Sebastián".

Tal y como ha destacado, por las aulas de EQZE "han pasado desde su fundación hace ocho años casi 360 estudiantes de 35 países diferentes". "De ellos, el 72% ha tenido o tiene un trabajo vinculado a la experiencia adquirida en la escuela; un 85% afirma que el paso por la escuela ha sido decisivo para posicionarse en el ámbito profesional y, lo que más nos enorgullece, que un 99% recomendaría este centro que tiene un formato único en Europa", ha detallado.

TRES PROGRAMAS DE MÁSTER

Elías Querejeta Zine Eskola tiene por objeto la formación de cineastas en "un sentido amplio y transversal; profesionales capaces de relacionarse con el cine del pasado (archivo y preservación), el cine del presente (comisariado y programación) y el cine del futuro (creación)".

Esta mirada integral se concreta en tres programas de máster. El Máster en Archivo Cinematográfico aborda la identificación, clasificación, restauración y preservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual, a la vez que "plantea este territorio como un ámbito para la creación artística".

El Máster en Comisariado Cinematográfico se centra en la conceptualización, gestión y difusión de programaciones, publicaciones y proyectos expositivos vinculados al cine y a las artes audiovisuales, mientras que el Máster en Creación Cinematográfica profundiza en los procesos de ideación, experimentación y materialización de la obra cinematográfica.

El plan académico de EQZE está dirigido a titulados universitarios superiores (licenciatura o grado), alumnado en proceso de obtención del título y egresados de escuelas de cine. De forma excepcional, el centro valorará candidaturas que, sin cumplir los requisitos previos, acrediten experiencia cinematográfica o méritos evaluables.

Tres estudiantes residentes en Gipuzkoa podrán optar a las becas EQZE del Departamento de Cultura de la Diputación Foral para la matriculación en uno de los cursos de postgrado de la escuela, consistentes en una ayuda de 2.500 euros. Las bases se harán públicas en las próximas semanas.

Por otro lado, TSH Talent Foundation ofrecerá dos becas de alojamiento de diez meses (de septiembre de 2026 a junio de 2027) en la residencia The Social Hub Donostia. Esta organización sin ánimo de lucro gestiona programas de formación para estudiantes en situación de vulnerabilidad que tienen como objetivo facilitar su acceso a la educación superior y al desarrollo profesional.

Con el objetivo de resolver dudas relacionadas con el proceso de admisión, el 10 de febrero a las 16.00 horas se celebrará una sesión informativa online abierta a todas las personas interesadas.

Creada y financiada por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y centro adscrito a la Universidad del País Vasco (EHU), Elías Querejeta Zine Eskola propone un proyecto pedagógico que adquiere forma a partir de los campos de conocimiento de las instituciones que participan en su desarrollo: la Filmoteca Vasca, Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea y el Festival de San Sebastián.