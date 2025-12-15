Elkarrekin Araba incorpora 10,4 millones para el convenio de las residencias privadas en el pacto con PNV y PSE

Grupo juntero de Elkarrekin Araba - ELKARREKIN ARABA

VITORIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo juntero de Elkarrekin Araba ha incorporado un total de 10,4 millones de euros para sustentar el acuerdo del primer convenio provincial en las residencias y viviendas comunitarias del Territorio, dentro del pacto presupuestario alcanzado con el Gobierno Foral (PNV-PSE).

Su portavoz, David Rodríguez, ha desgranado, este lunes en rueda de prensa los principales acuerdos que permitirán la aprobación del presupuesto de 2026 en la provincia, junto a los procuradores de la coalición José Damián García-Moreno y Laura Fernández.

El principal pacto, fruto del cual se consensúan las cuentas públicas, dispone de 4,2 millones de euros para los ejercicios 2027 y 2028, que se unirán a los 2 millones existentes que estaban ya aprobados para 2026, sumando un total de 10,4 millones que "se dedicarán al pacto por el primer convenio laboral de residencias privadas y viviendas comunitarias de Araba".

El segundo pacto alcanzado es por "el derecho a la vivienda", que incluye un total de 12 millones de euros divididos en tres años, 4 millones cada ejercicio hasta 2028, para la puesta en marcha de un plan intergeneracional de alquiler a precio asequible de viviendas propiedad de personas mayores que entran en residencias, y con intermediación foral, en todo el territorio, incluyendo Vitoria-Gasteiz, Llodio y Amurrio.

Además, el presupuesto incorpora un programa de convocatorias para apoyar la rehabilitación con destino al alquiler asequible, otro de apoyo a la compra de vivienda pública para entidades locales, y de un programa de construcción de 50 viviendas públicas destinadas al alquiler, a través de Álava Agencia de Desarrollo, adicionalmente al presupuesto mencionado.

Asimismo, el acuerdo con PNV y PSE incorpora tres nuevas partidas de un total de 2.700.000 euros, 900.000 euros cada ejercicio hasta 2028, para un nuevo recurso foral destinado a las personas que viven en la calle en situación sin techo.

En este ámbito, se ha pactado "una ayuda humanitaria urgente", que será implementada a través de la organización Zehar Errefuxiatuekin dirigida a los grupos de personas refugiadas de Mali hacinadas en Salburua en áreas aledañas de la comisaría de Policía Nacional de Vitoria-Gasteiz, para trámites de asilo, con un presupuesto de 100.000 euros.

MOVILIDAD

Respecto a la movilidad sostenible, el proyecto incluye partidas para la gratuidad total del transporte foral a estudiantes hasta 20 años, con un presupuesto de 100.000 euros, un plan para el impulso del transporte público foral de ocio los fines de semana y nocturnos mediante la ampliación de sus horarios en determinadas líneas, para lo que se dispone de 300.000 euros.

Por otro lado, Elkarrekin Araba ha introducido partidas para la puesta en marcha de un sistema mediante plataforma de coche compartido Álava, para itinerarios de movilidad diaria pueblo-ciudad, que será financiada con 80.000 euros, así como una convocatoria de ayudas dirigida a los ayuntamientos para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos públicos para compartir, con 100.000 euros de ayudas a entidades locales.

"El quinto pacto prácticamente dobla las partidas actuales para la cooperación, aumentando su presupuesto actual con 1.200.000 euros más, incluyendo una de ayuda humanitaria urgente para el pueblo palestino, y un aumento mayor para el año 2027 y 2028, con 1.700.000 euros más en cada año, sobre el presupuesto actual.

Rodríguez se ha felicitado por haber conseguido acordar partidas y compromisos por 31 millones de euros hasta 2028, de los cuales 9 millones son para el presupuesto de 2026, 11 millones para 2027 y 11 millones más para 2028, que se plasman en estos cinco alcanzados y en 15 líneas de acción en otras áreas.

"Estamos orgullosas y contentas del acuerdo al que hemos llegado. El proyecto presupuestario ha dado un vuelco total empezando por la situación en torno al convenio de las trabajadoras de las residencias. Haber conseguido impulsar este convenio, unido a todo lo que hemos conseguido en vivienda, sinhogarismo, cooperación internacional, salud mental o transporte público, supone haber dado un giro de 180 grados al proyecto de la Diputación convirtiéndolo en un presupuesto progresista, del siglo 21, comprometido con Araba y con el mundo", ha subrayado.

"Araba da un paso muy importante hoy, porque el presupuesto ha sido girado hacia la izquierda y hacia una visión más progresista y justa de la sociedad. Elkarrekin Podemos IU ha demostrado que, cuando llega a un acuerdo presupuestario, es porque la ciudadanía, la clase trabajadora y los sectores más vulnerables ganan de verdad", ha valorado Rodríguez.