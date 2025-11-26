Elkarrekin Donostia exige activar ya el canon a viviendas vacías porque la ciudad "no puede permitirse más incumpliento"

Archivo - El portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa - ELKARREKIN DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Donostia ha presentado una moción de control para exigir al Gobierno Municipal la puesta en marcha "inmediata" del canon a las viviendas deshabitadas, una herramienta prevista en la Ley 3/2015 de Vivienda del País Vasco y aprobada por el Pleno en junio de 2024, pero que "continúa sin aplicarse" a pesar de que el Ayuntamiento de San Sebastián "cuenta desde hace años con la información fiscal necesaria para activarla". "La ciudad no puede permitirse más incumplimiento", ha resaltado.

El portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, ha subrayado que la situación es "insostenible" y ha recordado que, según el Instituto Nacional de Estadística, la capital guipuzcoana "podría tener hasta 5.522 viviendas vacías, mientras 9.409 personas están inscritas en Etxebide esperando una solución habitacional".

"La inacción del Gobierno está perjudicando a miles de familias y alentando la especulación. No podemos permitirnos tener herramientas legales guardadas en un cajón", ha señalado Lasa.

La formación de izquierdas ha explicado que la ciudad aplica actualmente un recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías, pero ha advertido de que ese recargo "no sustituye al canon," ya que la propia Ley 3/2015 establece que ambas figuras son complementarias, y "no es lo suficientemente persuasivo".

"El recargo del IBI es una medida estrictamente fiscal, mientras que el canon es un instrumento extrafiscal cuyo objetivo es corregir el uso antisocial de la vivienda y movilizarla hacia el alquiler. Recaudar más de 1,6 millones de euros al año demuestra que el recargo del IBI no es disuasorio. Hace falta el canon. Hace falta voluntad política", ha insistido el edil.

Según ha apuntado, la medida "tendría varias consecuencias positivas: se alentaría a los propietarios a alquilar o vender, lo que debería ayudar a aumentar significativamente la oferta, y el Ayuntamiento podría recaudar cantidades sustanciales a utilizar precisamente en mejorar el acceso a la vivienda".

Tras recordar el ejemplo de Azpeitia, ha insistido en que "no existe ningún impedimento técnico en Donostia, ya que el Gobierno ya sabe qué viviendas están en desuso porque les aplica el recargo del IBI". "Hace falta voluntad política para que San Sebastián sea la primera capital de Euskadi que aplica el canon, ya que es la que más la necesita", ha subrayado.

La moción exige que el Gobierno Municipal active "de inmediato" el procedimiento administrativo previsto en la Ley 3/2015 para declarar vivienda deshabitada aquellas que lleven dos ejercicios consecutivos recibiendo el recargo del IBI, lo que permitiría aplicarles el canon. Además, reclama que fije un plazo máximo de tres meses para ponerlo en marcha y que informe periódicamente en la Comisión de Hacienda, o en su caso en el Pleno, sobre el grado de avance del proceso.