E-Podemos defiende "la pluralidad nacional" desde un "federalismo republicano" que "blinde lo público"

Tiende la mano al diálogo y al acuerdo al Gobierno vasco para afrontar los grandes retos de Euskadi

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha defendido este jueves "la pluralidad nacional" desde un "federalismo republicano" que "blinde lo público". Además, ha tendido la mano al Gobierno vasco para afrontar los grandes retos de Euskadi desde "el diálogo y el acuerdo".

"No tenemos vértigo, no nos casamos con nadie, no somos socios externos ni tampoco oposición de postureo", ha asegurado, para abrir la puerta a la cooperación, siempre que se asegura su "impronta" y haya un "cambio de rumbo" en sus políticas. "Cuando se acepten nuestras propuestas votaremos a favor y, cuando no sea posible el acuerdo, estaremos enfrente", ha asegurado.

Durante su discurso en el pleno de política general celebrado en la Cámara vasca, Gorrotxategi ha apostado por utilizar "correctamente" los mecanismos de autogobierno actuales para corregir "graves deficiencias, aunque también ha denunciado que, después de 40 años, las transferencias "aún no se hayan completado".

La representante del grupo morado, que ha atribuido a la entrada de Unidas Podemos al Gobierno español "la aceleración" en los traspasos, con la transferencia de prisiones, ha dicho que todavía se está "lejos del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que es un derecho incuestionable de la ciudadanía vasca".

Tras instar a utilizar "correctamente" los mecanismos de autogobierno de los que se dispone, como por ejemplo la Ley de aportaciones, ha apuntado que "tan importante como los contenidos concretos que permiten desarrollar el autogobierno, es el proyecto político bajo el que gestionarlo", ha añadido.

Miren Gorrotxategi ha afirmado que, cuando Elkarrekin Podemos-IU habla de soberanía, no se refiere solo al marco territorial, sino "al derecho democrático que tiene toda la ciudadanía a decidir sobre todos los asuntos que le competen". "¿De qué nos sirve trasladar el centro de decisión de Madrid a Euskadi si este va a seguir estando siempre entre las cuatro paredes del consejo de administración de una gran empresa?", ha preguntado.

Por ello, ha indicado que su grupo está dispuesto a hablar de un cambio de marco jurídico-político, "sin ninguna línea roja", en un diálogo en el que se puedan alcanzar "grandes acuerdos". "Nosotros reivindicamos la pluralidad nacional y creemos que puede ser defendido por el federalismo republicano, que no es tan solo un modelo de organización territorial, sino un modelo social y político, donde exista un blindaje legal de lo público y del bienestar social", ha asegurado.

A su juicio, "tal como demostró la crisis de 2008 y ha ratificado esta pandemia, en lo público se encuentran siempre las grandes respuestas a los problemas sociales".

Por su parte, en su turno de palabra, el parlamentario de la coalición Jon Hernández ha reprochado al lehendakari que se haya retrotraído a 1846 para solventar el "problema vasco", lo que "no parece muy moderno" para afrontar problemas del siglo XXI.