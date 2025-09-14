Emakunde contabiliza 24 denuncias por agresión sexual en las tres capitales durante el verano, 4 menos que el año pasado

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El instituto vasco de la mujer, Emakunde, ha contabilizado 24 denuncias por agresión sexual en las tres capitales durante este verano, "cuatro menos que el año pasado", algo que su directora, Miren Elgarresta, considera "objetivamente positivo" pero su "lectura tiene que estar centrada en que sigue habiendo agresiones sexistas y por lo tanto queda muchísimo trabajo por hacer" en materia de prevención.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la directora de Emakunde ha valorado positivamente ese descenso pero llama a "seguir en la misma línea" de trabajo.

"Se han registrado 24 denuncias y en total han sido 4 menos con respecto al año pasado. Pero nuestra lectura tiene que estar centrada en que sigue habiendo agresiones sexistas y por lo tanto queda muchísimo trabajo por hacer y tenemos que seguir trabajando en la misma línea que venimos haciéndolo hasta ahora, enfocado, sobre todo, en la prevención y en la sensibilización", ha defendido Elgarresta.

Los datos que ha ofrecido la directora de Emakunde se han contabilizado en las tres capitales vascas durante el verano, teniendo en cuenta las tres semanas grandes, "que para nosotras es un indicador", ha expresado, "porque hay una gran confluencia de ciudadanos y ciudadanas que participan".