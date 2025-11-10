Emakunde inaugura este lunes su campaña del 25N, que apela a la "responsabilidad comunitaria e institucional"

VITORIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El instituto vasco de la mujer Emakunde, junto a las tres diputaciones forales y EUDEL, ha presentado la campaña interinstitucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que comienza este lunes con el lema 'No es tu problema, es el nuestro', para incidir en que se trata de una "responsabilidad social, comunitaria e institucional".

En la presentación de la campaña ha estado presente la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, acompañada de la presidenta de EUDEL, Esther Apraiz, el diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de la Diputación Foral de Álava, Iñaki Gurtubai, la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Trinidad Vicente, y su homóloga en Gipuzkoa, Nerea Isasi.

El lema de este año, 'No es tu problema, es el nuestro', quiere apelar, ha explicado Emakunde, "a toda la ciudadanía a crear comunidad en torno a las mujeres que sufren violencia machista", y se apoya en el dato de que "una de cada dos mujeres ha sufrido violencia en Euskadi", por lo que "es una responsabilidad social, comunitaria e institucional, atender y escuchar a las víctimas de violencia machista".

Según los datos de la "Encuesta de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia interpersonal 2024" realizada a 4.500 mujeres vascas, el 48,2% de las mujeres residentes en Euskadi entre 16 y 85 años ha sufrido algún tipo de violencia dentro o fuera de la pareja alguna vez en la vida, y una de cada dos a lo largo de sus vidas, han explicado.

A pesar de que las denuncias no llegan al 15% de los casos, hay un 80% de las mujeres que cuenta que está sufriendo violencia a sus amistades, a familiares y a su entorno cercano, revela la encuesta.

De ahí la importancia, para Elgarresta, de "contar con una sociedad activa y concienciada". La directora de Emakunde ha incidido en la dificultad que tienen las mujeres víctimas de violencia machista de "hacer frente a este problema estructural ellas solas, y por eso la pelota está en el tejado de la sociedad, que debe responder, acompañar, comprender, ayudar, atender, sentir que este no es un problema personal de unas mujeres, sino un problema social".

La imagen de la campaña representa a un grupo de personas que arropa a una víctima de violencia en un llamamiento a que toda la sociedad debe activarse para evitar la "normalización" de la violencia machista, han explicado desde Emakunde.

La campaña se desarrolla desde hoy y hasta el próximo 25 de noviembre, y se divulgará en televisión, radio, prensa escrita, redes sociales y otros soportes publicitarios.

TODA LA SOCIEDAD

La presidenta de EUDEL, Esther Apraiz, se ha referido al papel de los ayuntamientos como las instituciones más cercanas para atender a las víctimas y ha dicho que "los vínculos vecinales, las amistades y el entorno cercano son el primer escudo de protección" en apoyo a las mujeres víctimas de violencia.

El diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de la Diputación Foral de Álava, Iñaki Gurtubai, ha insistido en "promover espacios donde se sientan escuchadas y protegidas. Para ello, es clave la corresponsabilidad social, el respaldo a cada mujer víctima de la violencia puede marcar la diferencia".

Por su parte, la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, Trinidad Vicente, ha señalado que son las mujeres, así como sus hijas e hijos, quienes sufren fundamentalmente las consecuencias de la violencia machista, "un mal colectivo". "Somos una sociedad peor cada vez que no nos preocupamos ni ocupamos de la violencia machista", ha añadido.

Desde de la Diputación Foral de Gipuzkoa, su directora de Igualdad, Nerea Isasi, ha interpelado a la comunidad "desde la calle a las instituciones". "Si la violencia nace de una desigualdad estructural, la respuesta tiene que activarse desde todos los puntos de la sociedad. Se trata de una corresponsabilidad real, que se convierte en actos concretos para parar el machismo y actuar contra la desigualdad", ha apelado.