Emakunde pone en marcha la tercera edición de la escuela 'online' para sensibilizar sobre igualdad

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer ha puesto en marcha la tercera edición de Emakunderen Berdintasun Eskola (EBE), un espacio 'online' que impulsa la sensibilización, formación y capacitación de la ciudadanía en el ámbito de la igualdad.

En el marco de este programa, y a través de emakunde.euskadi.eus/berdintasun-eskola se accede a una oferta formativa gratuita, y certificada adaptada a cada persona, con el objetivo de llegar a un público interesado en temas relacionados con la igualdad, la diversidad y el feminismo.

Las ediciones anteriores, en las que han participado 4.000 personas, han servido para confirmar "el creciente interés por parte de la ciudadanía, las empresas y las instituciones por una formación que integre la perspectiva de género", según ha informado Emakunde en un comunicado.

El 80% del alumnado que ha participado en las anteriores ediciones son mujeres de un rango de edad entre los 35 y los 54 años. La valoración que se realiza de esta formación es "muy positiva" en lo que se refiere al nivel del profesorado y a la utilidad de los cursos, ya que más del 90% de las personas participantes los encuentran útiles tanto para su vida personal como profesional.

La nueva oferta formativa que recoge Emakunderen Berdintasun Eskola está dividida en nueve grandes bloques: igualdad, género y discriminación, feminismo y empoderamiento, coeducación, masculinidades, comunicación y publicidad, empresa y empleo, salud, economía feminista y violencias machistas.

Estos temas suman 33 cursos, 17 en euskera y 16 en castellano. Los cursos se desarrollan a lo largo de todo el año, son gratuitos y Emakunde certificará la participación en los mismos.