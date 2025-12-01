Los embalses que abastecen a Bizkaia comienzan diciembre al 59,5% de llenado, con 20 hm3 menos que en 2024

Archivo - Embalse de Undurraga, en Zeanuri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia están este lunes, 1 de diciembre, al 59,5% de llenado, lo que supone 9,2 puntos porcentuales por debajo de la misma fecha del pasado año. En concreto, estos pantanos cuentan con 130 hm3 recogidos, frente a los 150 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 68,7% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 114,4 hm3 de agua (59,4% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3,2 hm3 (84,4%). Además, el pantano de Ordunte recoge 12,3 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 55,7%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 20 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 9,2 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 12,5 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.