Los embalses que abastecen a Bizkaia están al 69,6% de su capacidad, con casi 8 hm3 menos que en 2024

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses que abastecen a Bizkaia alcanzan este martes el 69,6% de llenado, lo que supone 3,5 puntos porcentuales menos de agua acumulada que hace un año. En concreto, estos pantanos cuentan con 152,2 hm3 recogidos, frente a los 160 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 73,2% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 134 hm3 de agua (69,6% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3 hm3 (78,7%). Además, el pantano de Ordunte recoge 15 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 67,7%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 7,8 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 3,6 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 20,9 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.