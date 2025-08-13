Emergencias buscan en la zona limítrofe entre Bizkaia y Burgos a una mujer de 60 años desaparecida en Balmaseda - ERTZAINTZA

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi buscan a una mujer de 60 años desaparecida de una residencia de Balmaseda (Bizkaia) este pasado martes. La búsqueda se realiza en la zona limítrofe entre Bizkaia y Burgos, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La mujer, paciente de una residencia del municipio de Balmaseda, se dio por desaparecida sobre las diez de la noche de ayer. Desde ese momento, recursos de Protección Ciudadana de la Ertzaintza y de Emergencias comenzaron las labores de búsqueda de la persona.

La desaparecida tiene una altura de 1,60 metros, pelo rizado canoso y usa gafas. En el momento de la desaparición, vestía una blusa blanca con flores, un pantalón corto pirata y sandalias de trekking.

Técnicos de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco han movilizado a recursos de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate, un helicóptero y drones de la Ertzaintza, además de la Unidad Canina de la Ertzaintza. Igualmente participan en la búsqueda Protección Civil de Amurrio, Balmaseda y Alonsotegi, así como efectivos de la Cruz Roja, DYA, Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi, Bomberos y Unidad Canina de Rescate Betsabide.