Emergencias de Osakidetza atiende a 15 personas afectadas por las altas temperaturas

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las siete de la tarde de este lunes a 15 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi, de las cuales 13 han sido trasladadas en ambulancias al hospital o a centros de salud.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, por territorios, en Gipuzkoa se ha registrado 10 casos, en Bizkaia cuatro y en Álava uno.

Las edades de las personas atendidas van desde los 29 hasta los 91 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, cuyo objetivo es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Actualizado con parámetros revisados este año, el Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

Del mismo modo, aconseja contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas, y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.