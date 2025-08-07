Emergencias de Osakidetza atiende a siete personas por las altas temperaturas

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las siete de la tarde de este jueves a siete personas a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi. Cinco personas han sido trasladadas en ambulancias al hospital y el resto han sido atendidas en el mismo lugar de la incidencia y también por teléfono.

Por territorios, en Gipuzkoa se han registrado seis casos (de ellos, cuatro traslados) y en Álava ha habido un caso, que ha sido trasladado al hospital. Las edades de las personas atendidas van desde los 17 hasta los 72 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.

En un comunicado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, cuyo objetivo es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.