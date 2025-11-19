La emisión de 500 millones de Bonos de Eroski devengará un interés fijo del 5,750%, pagadero semestralmente hasta 2031

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha anunciado los términos económicos de su nueva oferta de bonos sénior garantizados, por un importe nominal de 500 millones de euros, a un tipo fijo del 5,750%, y con vencimiento en 2031, con intereses pagaderos semestralmente.

Asimismo, la cooperativa ha suscrito nuevos instrumentos financieros que incluyen: un préstamo sindicado (TLA) por importe de 370 millones de euros y con vencimiento en 2031; y una nueva línea de crédito, por importe de 80 millones de euros, con vencimiento en 2031.

Los fondos obtenidos mediante la emisión de los bonos y los nuevos instrumentos financieros se destinarán a: la amortización anticipada de las Obligaciones Subordinadas (OSES) con vencimiento original en 2028 (209 millones de euros); a la amortización anticipada de la emisión de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2029; el repago de otros préstamos suscritos por el grupo; y el pago de intereses devengados, primas, comisiones y gastos asociados.

Según ha informado la cooperativa a la CNMV, los Bonos se emitirán a un precio de emisión del 100%, contarán con garantías reales y también con la garantía de algunas de las filiales de la Sociedad, mientras la oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados. Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el Euro MTF Market de la Bolsa de Luxemburgo.

Se espera que el cierre de la Oferta tenga lugar en torno al 2 de diciembre de 2025, lo cual permanece sujeto a ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones. Por lo tanto, Eroski ha decidido proceder, sujeto al cierre de la operación, a la amortización anticipada de, entre otros, las Obligaciones Subordinadas Eroski (admitidas a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija y con ISIN ES0231429046), lo que se espera que tenga lugar en torno al 3 de diciembre de 2025.