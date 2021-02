Empleados de PCB vuelven al trabajo tras finalizar la huelga indefinida y convocan un paro de cuatro horas el jueves

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de PCB en las plantas de Barakaldo y Sestao han vuelto hoy a la actividad después de que la pasada semana decidieran poner fin a la huelga indefinida que mantenían por los 83 despidos en la empresa. Los empleados continuarán su lucha con paros y para este jueves se ha convocado uno de cuatro horas, según han manifestado fuentes del comité a Europa Press.

Toda la plantilla ha accedido este lunes a las plantas al mismo tiempo, a las nueve de la mañana, y en las puertas se han concentrado los 83 despedidos y miembros del comité para expresarles su apoyo, sin que se hayan producido incidentes como los de jornadas anteriores.

La plantilla de estas plantas, pertenecientes al grupo ITP Aero, han optado por comenzar con una nueva fase de luchas y dar por concluida esa huelga indefinida que iniciaron el 7 de enero. A partir de ahora, tienen previsto llevar a cabo paros y diversas movilizaciones y el primero de ellos será este jueves y de cuatro horas.

El presidente del comité, Ángel Rodríguez, ha señalado que la vuelta a la actividad se ha desarrollado con normalidad y ha indicado que seguirán movilizándose porque creen que hay "alternativas" a los despidos. En este sentido, ha señalado que el informe de Inspección de Trabajo les ha reforzado porque "ratifica" su postura.

Rodríguez ha criticado la actitud de la empresa por no querer "hablar de esas alternativas" y plantear "cada vez más exigencias" para dialogar" cuando "no se puede ir con líneas rojas a un diálogo". Por último, ha indicado que seguirán reclamando a las instituciones y a la clase política que se "impliquen" ante esta situación porque hasta ahora "no han estado a la altura".