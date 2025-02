El empleo en el sector audiovisual de Bizkaia se incrementa un 50,5% en la última década, hasta los 1.941 puestos

La Bilbao Bizkaia Film Commission apoya 168 producciones en 2024, que suman 1.294 días de rodaje

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual de Bizkaia ha incrementado, en la última década, su cifra de empresas en un 57,7% y el número de empleos en un 50,5%, de manera que cerró 2024 con 448 compañías y 1.941 personas afiliadas en el sector. En el territorio vizcaíno, la Bilbao Bizkaia Film Commission apoyó el pasado año 168 producciones, un 11% más que el año anterior, que sumaron 1.294 días de rodaje, un 26% más.

La diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, y la concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo de Bilbao, Kontxi Claver, han presentado este lunes el balance de actividad de 2024 de la Bilbao Bizkaia Film Commission, un servicio impulsado por ambas instituciones hace diez años para la atención, gestión y atracción de rodajes.

En función de los datos que han aportado, la Bilbao Bizkaia Film Commission cerró el pasado ejercicio con el apoyo a 168 producciones rodadas, 17 más que en 2023 (+11%), y el total de producciones atendidas se elevó a 296, 27 más que en 2023.

Entre las cifras del balance, Claver ha valorado el incremento en los días de rodaje, del 26% hasta sumar 1.294 días en conjunto, por el "impacto positivo que tiene en la actividad económica, la creación de empleo y el impulso del tejido".

En los rodajes de largometrajes, 28, se produjo un aumento de un 133%, mientras que las series, once, se incrementaron un 57%. También se realizaron 43 spots publicitarios, siete sesiones de fotos, 16 cortometrajes, 25 programas de televisión, 28 documentales, ocho videoclips y dos webseries.

En total, 74 municipios acogieron rodajes durante el año pasado, frente a los 28 del año 2015. Bilbao es, en palabras de la diputada vizcaína Ainara Basurko, "de forma indudable" el municipio que acoge el mayor número de producciones, pero también destacan los días de rodaje en Getxo y Orduña, además de Leioa, Zeanuri y Portugalete.

Entre los títulos de largometrajes rodados en Bizkaia, se encuentran 'Sin instrucciones', 'Soy Nevenka', '¿Es el enemigo?', 'Cuerpo escombro', 'Ocho', 'Los últimos románticos', 'Karmele', 'La casa en el árbol', 'Los aitas', 'Miss carbón', 'Campamento garra de oso' o 'Ser permanente'.

También acogió las producciones 'Singular', 'Subsuelo', 'Los muértimer', 'The map that leads you', 'La regla de Osha', 'El talento', 'El casoplón', 'El mal', 'Spicy Will', '¿Cómo hemos llegado a esto?', 'Sin cobertura', 'Bajo tus pies', 'Un hijo', 'La tregua', 'UAP' o 'Maspalomas'.

Entre las series, se encuentran 'Querer', 'Cicatriz', 'Superstar', 'Romi', 'In salt water', 'Power up 1 y 2, 'Olimpia', 'Zeru ahoak', 'Papá soltero 2.0', 'Wycaro' o 'Catch you later'.

Para la concejala bilbaína Kontxi Claver, los datos reflejan que se cuenta con una industria audiovisual "potente" con "un crecimiento destacado y un mercado laboral que crea nuevos puestos de trabajo muy por encima de la media" y tiene "pleno empleo". "Avanzamos por el buen camino. Quien rueda en Bilbao Bizkaia repite y este es nuestro mejor aval", ha señalado.

Así, ha considerado que se han dado "pasos de gigante" en estos diez años de andadura, en los que el territorio se ha convertido en "un destino atractivo y competitivo".

Así, según ha explicado Ainara Basurko, en los diez años de actividad de la Bilbao Bizkaia Film Commission, las empresas vinculadas al sector han pasado de las 284 que había en 2014 a las 448 de este pasado 2024. De ellas, 205 (el 46%) se concentran en Bilbao.

La cifra de empleos, por su parte, se ha incrementado de los 1.941 de hace una década a 1.941, un 50,5% más. De ellos, el 75,2% (1.460 afiliados) corresponde a Bilbao.

Además, la diputada de Promoción Económica ha destacado "el efecto dinamizador" de las producciones rodadas en "múltiples empresas", como carpinterías, catering, sastrerías o de tecnologías, así como la "proyección internacional" que supone y que tiene incidencia en el turismo pero también ayuda a trasladar "una imagen atractiva para vivir, estudiar, trabajar, emprender e incluso invertir".

Basurko ha subrayado que en este "momento dulce" de la industria audiovisual vizcaína ha incidido el hecho de contar con "la fiscalidad más ventajosa de Europa" en producciones audiovisuales, con deducciones que pueden alcanzar hasta el 70%.

Según ha recordado, estos incentivos varían entre el 35 y 60% en función del volumen de inversión realizado en Bizkaia y pueden incrementarse con un 10% adicional para las producciones íntegramente rodadas en euskera.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

La Bilbao Bizkaia Film Commission también ha presentado este lunes un Manual de Buenas Prácticas para Rodajes, que recoge "información clave para una buena gestión de las grabaciones" y pretende ser una guía de referencia para productoras y profesionales que trabajan en el territorio.

Entre otros, recoge aspectos como normas técnicas y medidas de seguridad, reservas de estacionamiento, zonas de carga y descarga, cortes de tráfico y cortes peatonales, ocupación de aceras, instalación de carpas, cortes de alumbrado y mobiliario urbano, información a comercios, negocios y residentes afectados por el rodaje, rodajes con menores, drones o animales, cesiones de imagen, uniformes y vehículos de la Ertzaintza y Policía Municipal, uso de armas, elementos pirotécnicos o quema de objetos en rodajes, uso del transporte público, carreteras o playas y espacios naturales, hospitales, mercados, cementerios municipales.

Por lo que respecta a las previsiones para 2025, las responsables del Ayuntamiento y la Diputación han apelado a "la discreción" sobre nuevos rodajes. Así, Claver ha eludido ofrecer detalles sobre la producción en la que intervendrá Catherine Zeta-Jones en primavera ya que hay que "darles el protagonismo a las productoras para que cuenten".

No obstante, sí ha adelantado que se están realizando los trabajos previos para empezar el rodaje de 'Hormigas ciegas' en los pabellones 7 y 8 de Punta Zorroza.

NO ES COMPETENCIA

Por otro lado, la diputada de Promoción Económica ha considerado que el impulso de entidades similares a la Comisión de Bilbao y Bizkaia también en Álava y Gipuzkoa "no es competencia", sino "absolutamente colaboración".

Según ha indicado, que se sumen a la "dinámica" en la que Bizkaia ha sido "avanzadilla" y "realmente toda Euskadi podamos proyectar el territorio como un buen plató para producciones, porque realmente incide en el empleo, en la creación de empresas y en la innovación, será bueno". "Por nuestra parte, total disposición a colaborar y a trabajar en equipo", ha asegurado.

En otro orden de cosas, preguntadas por el proyecto hub audiovisual previsto en Bilbao, Claver ha subrayado que se sigue trabajando en este "proyecto complejo" de manera "colaborativa" entre ambas instituciones y los productores vascos, aunque ha eludido "arriesgar" una fecha porque hay "temas urbanísticos "un poco limitantes".