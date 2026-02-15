Encontrados alrededor de 500 frailecillos en la costa vasca arrastrados por la borrasca

Archivo - Frailecillos - CC0 PUBLIC DOMAIN - Archivo

BILBAO 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 500 frailecillos, 200 en Bizkaia y 300 en Gipuzkoa, aproximadamente, han sido encontrados durante las últimas horas afectados y arrastrados a la costa vasca por la borrasca Oriana, la mayoría de ellos fallecidos o muy débiles, según han indicado desde las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa en declaraciones a Europa Press.

El frailecillo es una especie de ave que pasa gran parte del invierno en alta mar, y al producirse temporales intensos, las dificultades para pescar y desplazarse los debilitan gravemente.

La Diputación Foral de Bizkaia ha explicado que se está encargando del rescate y la recuperación de los ejemplares aparecidos en los arenales vizcaínos, unos 200 aproximadamente, en colaboración con personas voluntarias. Las aves se están trasladando al centro de recuperación de Gorliz.

Se han encontrado principalmente en La Arena, Ereaga, Bakio y Gorliz, y 14 de estos ejemplares están en cuarentena, han precisado.

Por su parte, la Diputación guipuzkoana está trasladando las aves encontradas, alrededor de 300, al centro de recuperación de fauna silvestre Basabizi, en Urnieta, donde los ejemplares vivos reciben un tratamiento que centra principalmente en su rehidratación mediante suero y en ayudarles a recuperar su temperatura corporal.

Desde el sábado los equipos de guardas forestales de guardia trabajan de forma coordinada en distintos dispositivos, intensificando las labores de localización y recogida de ejemplares, han detallado.

Las diputaciones han insistido en que si alguien encontrase un ejemplar, debe evitar tocarlo o manipularlo y llamar al 112 para que se proceda a su rescate.