Encuentro profesional Nordic Connection reúne en San Sebastián a fondos e instituciones audiovisuales nórdicos y vascos

SAN SEBASTIÁN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El encuentro profesional Nordic Connection reunirá, el próximo 23 de septiembre en el Kursaal de San Sebastián. a representantes de los principales fondos e instituciones audiovisuales de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Euskadi, junto a productoras, televisiones y otros profesionales del sector.

Será una jornada para "conocer diferentes modelos de financiación, compartir experiencias, descubrir casos de coproducción internacional y explorar nuevas oportunidades de colaboración entre los ecosistemas audiovisuales nórdico y vasco", según los organizadores.

La conferencia está organizada en colaboración con el Gobierno Vasco, EITB, la Delegación del Gobierno Vasco ante la UE y las oficinas de Europa Creativa MEDIA de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Euskadi.

La apertura de este foro, a las 10.00 horas, correrá a cargo del director general de EiTB, Andoni Aldekoa, y de Ana López Asensio, directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco.