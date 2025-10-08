Enkarterri Group y BBK trataran de impulsar la competitividad sostenible entre las empresas de la comarca

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enkarterri Group, la asociación que agrupa a 120 empresas, entidades y organizaciones de Las Encartaciones, ha puesto en marcha, en colaboración con BBK Fundación Bancaria, la campaña "EGreen-Competitividad Sostenible", con el objetivo de sensibilizar, difundir y fomentar buenas prácticas en materia de competitividad sostenibilidad entre el tejido empresarial de la comarca y su entorno.

La iniciativa, que se enmarca en el posicionamiento de Enkarterri como "Comarca Sostenible e Inteligente", busca trasladar a las empresas la importancia de integrar la sostenibilidad en su estrategia competitiva, compartiendo experiencias de éxito y promoviendo modelos de negocio más responsables, eficientes y preparados para el futuro.

En un comunicado, Enkarterri Group ha subrayado que, de esta manera, se aspira a que las empresas asuman el objetivo no solo como un compromiso individual, sino como "una oportunidad colectiva de diferenciación y crecimiento para toda la comarca".

La campaña cuenta con la colaboración de BBK Fundación Bancaria y, según Enkarterri Group, su participación será clave para ampliar el alcance de la iniciativa y favorecer la implicación de públicos estratégicos y agentes socioeconómicos de referencia.

En este sentido, la colaboración con Enkarterri Group permite a la entidad acercarse a las empresas de la comarca, generando espacios de reflexión y de acción compartida que contribuirán "a una Bizkaia más cohesionada y en condiciones de afrontar los retos globales".

La campaña "EGreen-Competitividad Sostenible" se articulará a través de diferentes encuentros, jornadas y soportes de comunicación que servirán para dar visibilidad a experiencias y proyectos en materia de sostenibilidad. Entre ellos, destaca la celebración de un Foro de Competitividad Sostenible, una jornada monográfica para compartir aprendizajes y buenas prácticas que tendrá lugar en noviembre de 2025.

Enkarterri Group ha destacado que la puesta en marcha de esta campaña refuerza su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el desarrollo de un modelo económico sostenible que cuenta con el impulso del sello Enkarterri Green, distintivo que ya certifica el trabajo de más de medio centenar de empresas de la comarca en este ámbito. Se trata de un modelo propio de certificación creado por la asociación para reconocer la labor de aquellas compañías que fomentan el desarrollo económico sostenible, el cuidado del entorno medioambiental y de la sociedad.