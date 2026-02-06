Ensanche 21 transforma el quiosco de la calle Prado en un punto informativo de la oferta cultural de Vitoria-Gasteiz

El quiosco se ubica en la confluencia de las calles Prado y Becerro de Bengoa - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21 Zabalgunea, ha puesto en servicio el histórico quiosco de venta de prensa de la calle El Prado, transformándolo en un punto informativo desde el que difundir la oferta de la actividad cultural de la ciudad.

Este nuevo espacio ofrece información actualizada sobre la agenda cultural de Vitoria-Gasteiz y Álava, para lo que cuenta con dos pantallas digitales. La ubicación de este espacio, en la confluencia de las calles Prado y Becerro de Bengoa, lo sitúa como "un enclave estratégico, una de las principales vías de acceso peatonal al Ensanche y al centro urbano", según ha explicado la alcaldesa, Maider Etxebarria.

El quiosco, de inspiración parisina y construido en la década de 1920, se encuentra rodeado de edificios de alto valor patrimonial como la Catedral Nueva, las Juntas Generales y el Parlamento Vasco, integrándose de manera armónica en un entorno de gran riqueza arquitectónica y elevado tránsito peatonal.

El espacio mantiene el estilo de su diseño original, al que se ha unido en uno de sus laterales una ilustración del artista local Mitxo Cemillán. Etxebarria ha indicado que su función principal será "facilitar información cultural de interés, incluyendo exposiciones, conciertos, teatro, festivales, actividades familiares y otras propuestas destacadas".

El proyecto ha sido impulsado por los departamentos municipales de Modelo de Ciudad, Promoción Económica y Cultura, junto con Ensanche 21 Zabalgunea, y se enmarca en el proyecto 'Ecodistrito Emprendedor', que tiene como objetivo la revitalización socioeconómica y urbanística del distrito centro de la ciudad, impulsando la implantación de actividades ligadas al ecodiseño y la ecoinnovación, en un escenario de rehabilitación y regeneración de su trama urbana.