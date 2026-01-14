Entidades científicas y educativas de Euskadi constatan la "persistencia" de la desigualdad entre sexos en la ciencia

La programación se concentrará en la semana del 3 al 11 de febrero - EMAKUMEAK ZIENTZIAN

VITORIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las entidades educativas, científicas y sociales promotoras de Emakumeak Zientzian han constatado que pese a los avances logrados en los diez años de trayectoria de este proyecto las desigualdades entre sexos "persisten" en las ciencias, por lo que se han reafirmado en su objetivo de seguir trabajando para alcanzar la igualdad en este ámbito.

De esa forma, y con el lema 'Marea bizia gara' / 'Somos marea viva', 34 entidades vascas han organizado un programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero.

Según han explicado a través de un comunicado, "una marea viva avanza gracias a muchas aportaciones pequeñas que, juntas, generan movimiento".

Precisamente, Emakumeak Zientzian es un proyecto en red que impulsa la participación de las mujeres, apuesta por una ciencia más abierta, justa y conectada con la sociedad, y trabaja para inspirar vocaciones científicas "sin estereotipos".

La programación de Emakumeak Zientzian 2026 se concentrará en la semana del 3 al 11 de febrero. Se ha diseñado un extenso programa de más de 70 actividades, que abarca todo el territorio del País Vasco para subrayar cómo las pequeñas acciones, juntas, "generan un gran movimiento".

PROGRAMACIÓN

Esta décima edición del programa comenzará conjuntamente en Donostia-San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz el 3 de febrero, con el evento 'Científicas de ayer y de hoy', que reunirá a destacadas científicas que trabajan en diversos campos de la investigación.

A partir de esa fecha, se llevarán a cabo actividades dirigidas al público de todas las edades. La comunidad científica, por ejemplo, podrá participar la mesa redonda 'Pasemos a la acción en igualdad y ciencia', con ponentes de alto nivel como Petra Rudolf, Silvia Rueda Pascual y Sara Clavero.

Además de las tradicionales visitas de estudiantes a centros de investigación, las y los adolescentes podrán conocer los laboratorios de CIC nanoGUNE en la actividad 'Visita al nanomundo' o tomar muestras marinas en un velero de Navegavela, junto al personal investigador de AZTI.

Las familias tendrán ocasión de realizar un recorrido divulgativo por la historia geológica de Donostia-San Sebastián a través de sus rocas y paisajes. Como todos los años se celebrarán múltiples actividades dirigidas específicamente a mujeres mayores de 55 años, resaltando su papel como transmisoras de cultura.

Las actividades de esta décima edición culminarán el 11 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con un acto festivo en el Aquarium de Donostia. Este encuentro final servirá para compartir el resultado de un proceso de reflexión que ha dado lugar a un manifiesto o plan de acción que marcará las líneas de futuro de Emakumeak Zientzian, y que se convertirá en el eje central de la celebración.