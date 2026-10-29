Los entierros de cenizas siguen aumentando en Vitoria y representan el 55% de inhumaciones

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los entierros de cenizas siguen ganando terreno frente a los entierros tradicionales en los cementerios municipales de Vitoria-Gasteiz, ya que, después de que el año pasado las inhumaciones de cenizas superaran por primera vez a las de cadáveres, la diferencia ha continuado aumentando y ya representan el 55,1% del total frente al 44,9% de los entierros tradicionales.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa la concejala de Espacio Público y Barrios, Miren Fernández de Landa, durante la presentación del balance anual de los cementerios de Santa Isabel y El Salvador, con motivo de la proximidad del 'Día de Todos los Santos'.

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se han registrado 1.186 inhumaciones, un 6,3% más que en el ejercicio anterior. De ellas, 653 corresponden a cenizas y 533 a cadáveres. La evolución resulta especialmente significativa si se compara con la de hace diez años, cuando las cenizas suponían el 37,3% de las inhumaciones.

"El año pasado anunciamos que, por primera vez, los entierros de cenizas habían superado a los tradicionales. Hoy podemos confirmar que esa tendencia se mantiene y que la diferencia sigue aumentando", ha señalado Fernández de Landa.

Durante 2026, el Ayuntamiento ha destinado 775.496 euros a la reparación de nichos y la reforma de la urbanización de las manzanas 234 y 254 del cementerio de El Salvador. Estas actuaciones se suman a las realizadas desde el inicio de la legislatura, entre ellas la construcción de 256 columbarios, la rehabilitación de otras zonas de nichos y la ampliación de la parcela destinada a enterramientos de la comunidad musulmana.

La concejala ha señalado que los trabajos de conservación y mantenimiento deben continuar en los próximos años, especialmente en las manzanas centrales de nichos de El Salvador. También está prevista la instalación progresiva de sistemas de seguridad para los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento en altura.

TODOS LOS SANTOS

De cara al 1 de noviembre, el Ayuntamiento ha preparado el dispositivo habitual de 'Todos los Santos', con el acondicionamiento de las zonas de aparcamiento de El Salvador, el refuerzo de la limpieza de los baños públicos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, la instalación de siete cabinas sanitarias portátiles y un servicio adicional de recogida de residuos los días 30 y 31 de octubre. La Policía Local también prestará apoyo durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Por su parte, Tuvisa reforzará el servicio de autobuses al cementerio de El Salvador los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los dos primeros días habrá autobuses cada media hora, mientras que el 'Día de Todos los Santos' la frecuencia aumentará a un servicio cada 15 minutos. Las salidas se realizarán desde la calle Prado y los horarios completos pueden consultarse en la web municipal.

Fernández de Landa ha querido agradecer el trabajo del personal municipal que atiende los cementerios, así como el de los distintos servicios que colaboran en su mantenimiento y en la preparación del dispositivo de 'Todos los Santos'.

"Hay un trabajo diario de organización, preparación de los servicios y atención a las familias que exige profesionalidad, pero también mucha sensibilidad. La manera en la que se recibe y se atiende a las personas en esos momentos tiene una gran importancia", ha destacado.