Las entradas para el partido Euskal Selekzioa-Palestina saldrán a la venta el jueves

El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajoub, el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Iker Goñi, el futbolista vasco de la selección de Palestina Yaser Hamed y el presidente de la Fundación Museo de la Paz de Gernika

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el partido Euskal Selekzioa-Palestina saldrán a la venta a las 10.00 horas de este próximo jueves a través del banner que se colocará en la página web de la Federación Vasca de Fútbol (www.euskadifutbol.eus), con precios desde los 20,5 euros a 31,5 euros.

El beneficio de la venta de entradas de este partido, que nació con un "claro carácter solidario para reclamar y defender la paz", será destinado a una ONG que trabaja en labores humanitarias en Gaza, según han informado los organizadores.

Ante posibles solicitudes a partir de 25 entradas, existe un formulario que deberá cumplimentarse y enviarse antes del 22 de octubre a las 12.00 horas.

El partido de fútbol se jugará el 15 de noviembre en el estadio de San Mamés, a las 20.00 horas, y las entradas serán numeradas. Los precios de las entradas, incluidos los gastos de gestión, son: Tribuna principal baja (31,50 euros); Tribuna este baja (31,50 euros); Tribuna principal alta (28,50 euros); Tribuna este alta (28,50 euros); Tribuna norte alta (25,50 euros); Tribuna sur alta (25,50 euros); Tribuna norte baja (20,50 euros) y Tribuna sur baja (20,50 euros).