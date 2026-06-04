EQZE dedica el martes un seminario público a Rosina Prado, cineasta exiliada durante la guerra civil

EQZE dedica un seminario público a Rosina Prado, cineasta exiliada durante la guerra civil - EZQUE

SAN SEBASTIÁN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) dedicará un seminario público a Rosina Prado, cineasta exiliada durante la guerra civil, en el que se proyectará la nueva digitalización de 'El ir y venir de los trenes', cortometraje que Prado realizó en 1961 durante sus estudios en el VGIK de Moscú. El encuentro se celebrará el próximo martes en Tabakalera y reunirá a las investigadoras del proyecto junto al hijo de la cineasta y al vicepresidente de la Asociación Niños de Rusia.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que este seminario "permite recuperar una trayectoria artística y vital marcada por el exilio, la memoria y el compromiso antifascista". En ese sentido, ha subrayado que "rescatar" la obra de Rosina Prado "es también reparar una ausencia, la de tantas mujeres creadoras que quedaron fuera de los relatos oficiales de la historia del cine".

Álvarez ha señalado además que "el trabajo de investigación, archivo y digitalización que se realiza desde EQZE demuestra que el patrimonio cinematográfico es una herramienta para comprender mejor nuestro pasado y mirar el presente con espíritu crítico". "La cultura tiene también esa responsabilidad: abrir espacios para la memoria, para la justicia y para el reconocimiento de quienes fueron silenciadas", ha añadido.

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa han detallado que Rosina Prado (Cartagena, 1935) tenía cuatro años cuando, en 1939, su familia partió al exilio en la Unión Soviética. Su padre, Pedro Prado Mendizábal, militar de la Armada, había servido como jefe del Estado Mayor del Ejército junto al gobierno de la Segunda República durante la guerra civil. Su madre, Elisa Fernández Meroño, viajaba con ellos. Sus hermanos habían sido evacuados meses antes con los llamados Niños de Rusia y vivían en una casa de niños para exiliados españoles en Óbninsk.

Prado creció en la URSS e ingresó en 1956 en el VGIK, el Instituto Estatal Pansoviético de Cinematografía de Moscú, donde estudió Dirección Cinematográfica en el taller de Aleksandr Dovzhenko y coincidió con cineastas como Andrei Tarkovski y Larisa Shepitko.

Durante sus años de estudiante filmó 'El ir y venir de los trenes' (1961), un cortometraje rodado en la estación Kíyevskaya de Moscú -por la que partían los trenes hacia Europa-, que la cineasta recordaría más tarde como una metáfora de su propia vida.

Ese mismo año, su padre fue comisionado como asesor de la Armada Cubana y la familia partió a La Habana, donde se incorporó al recién creado Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). Durante su estancia en Cuba, Rosina Prado filmó cinco películas: 'Ismaelillo' (1962), 'Palmas cubanas' (1963), '¿Qué es lo bello?' (1965), 'La llamada del nido' (1966) y 'El zoológico' (1968).

Estos trabajos se realizaron en el marco del Departamento de Divulgación Cinematográfica (1961-1963) y en el de Documentales 35 mm (1964-1967). En 1964 regresó brevemente a Moscú para concluir sus estudios. La cineasta presentó 'Ismaelillo' y 'Palmas cubanas' ante un tribunal presidido por Roman Karmen -el mismo documentalista que había filmado la guerra civil española y la evacuación de los Niños de Rusia- y obtuvo la máxima calificación.

Rosina Prado no regresó a España hasta 1977, tras un largo exilio de 38 años. "Su condición de mujer cineasta, exiliada y antifascista, autora de una obra escasa pero singular nacida fuera del canon, ha contribuido a su borrado de la historia del cine", han destacado desde la institución foral.

PELÍCULA RECUPERADA

En el seminario que Elías Querejeta Zine Eskola dedica a la figura y obra de Rosina Prado, Susel Legón, Alexandre Kröner y Nita Kruger Hidalgo, estudiantes del Máster de Archivo, presentarán la nueva digitalización de 'El ir y venir de los trenes', realizada este año en la escuela.

El cortometraje se preservó a partir de una copia de exhibición en 35 mm depositada por la propia Rosina Prado en la Filmoteca Española. Los negativos originales de los que procede esta copia no han sido hallados ni en Cuba ni en la Federación Rusa. Se trata del único elemento fílmico de la película que ha podido localizarse.

Por otro lado, Masha Salazkina (Universidad de Concordia, Montreal) expondrá su investigación sobre los estudios de cine desarrollados en el VGIK en la época en que Rosina rodó la película, mientras que Sonia García López (Universidad Carlos III de Madrid, UC3M) y Carolina Cappa (EQZE) presentarán una investigación sobre la cineasta.

Junto a ellas intervendrán Pedro Sevil Prado, hijo de la cineasta, y Gonzalo Barrena, vicepresidente de la Asociación Niños de Rusia, que aportarán el testimonio familiar y el contexto histórico del exilio infantil español en la URSS.

El proyecto de investigación del que forma parte este seminario cuenta con la colaboración de Filmoteca Española, Filmoteca Vasca, el Instituto Universitario del Cine Español de la UC3M y la familia Prado-Sevil, así como con el apoyo documental del Archivo Histórico del Partido Comunista de España, el Arxiu Nacional de Catalunya y la Asociación Niños de Rusia.