EQZE, Etxepare, Filmoteca Vasca y Tabakalera se suman a la denuncia del Festival de San Sebastián del genocidio en Gaza

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las direcciones de Elías Querejeta Zine Eskola, Etxepare Euskal Institutua, Euskadiko Filmategia y Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea se han adherido al comunicado emitido por el comité de dirección del Festival de San Sebastián, el pasado 5 de septiembre, en torno al genocidio de Gaza.

La adhesión al citado comunicado está firmada por Carlos Muguiro y Arrate Velasco (EQZE), Irene Larraza (Etxepare), Joxean Fernández (Filmoteca Vasca) y Edurne Ormazabal.

El Comité de Dirección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que comenzará este viernes su 73 edición, a través del director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, y su directora de Comunicación, Ruth Pérez de Anuncita, hicieron pública esta declaración en el marco de la presentación oficial del Zinemaldia en la que exigían "un alto el fuego inmediato" en Gaza, así como la "liberación de todos los rehenes que están secuestrados por Hamás". Además, deseaban una "futura convivencia pacífica de los pueblos israelí y palestino".

En el texto se defiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se realiza un llamamiento "a favor de la democracia", al tiempo que se alerta de sus "fragilidades" ante la "abundancia de derivas autoritarias y discursos que actualmente generan espurias equiparaciones con regímenes dictatoriales".

Además, se recuerda que "no es lo mismo dictadura que democracia", como tampoco lo es "respetar los Derechos Humanos que conculcarlos sistemáticamente". "Desde el mundo de la Cultura necesitamos democracia y Derechos Humanos para existir, para salvaguardar las libertades de nuestras sociedades", se añade.

En este contexto, el Comité de Dirección del Festival muestra públicamente su "rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino desde que Hamás perpetrara el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023" que también condena.

"Matan a población civil palestina, a niñas y a niños, a periodistas y a personal en tareas humanitarias", se denuncia en la declaración, para añadir que, además, utilizan la hambruna como arma de guerra, impiden y obstaculizan el acceso a la ayuda humanitaria, se fuerzan traslados masivos de población palestina, arrasan edificios, bombardean hospitales también" y "humillan, conquistan, aplastan, destruyen Gaza". "Desprecian la legalidad internacional", se añade.

A juicio del Festival de San Sebastián "es insoportable tanta atrocidad, tanto terror". "Nos invaden la rabia y el dolor ante tanta injusticia", han subrayado. Además, en el texto se destaca que "es obligado" condenar "la sistemática y programada conculcación de Derechos Humanos, el genocidio que está perpetrando el Gobierno de Netanyahu".