Eragintza gestionó 232 contratos y realizó más de 2.500 horas de orientación laboral especializada en 2025

Jornada celebrada en la Sala BBK de Bilbao con motivo del 35 aniversario de la Fundación Eragintza. - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Eragintza, que celebra 35 años generando oportunidades de empleo para personas con problemas de salud mental y cuenta con más de 800 personas usuarias, gestionó 232 contratos y realizó más de 2.500 horas de orientación laboral especializada en 2025.

Eragintza Fundazioa ha celebrado este jueves, en la sala BBK de Bilbao, su 35 aniversario bajo el lema "35 años de historias que importan". En vísperas del 'Día Internacional de la Salud Mental' que se celebra este sábado, 10 de octubre, la jornada ha puesto en valor el papel del trabajo, la ocupación y la formación en la recuperación de las personas con problemas de salud mental, así como la necesidad de generar oportunidades que permitan avanzar hacia la autonomía y la inclusión social.

En el acto han participado representas de las entidades que integran el patronato de Eragintza -la Diputación Foral de Bizkaia, BBK y Confebask-, junto con otras instituciones, entidades sociales, empresas colaboradoras, profesionales y personas usuarias.

Han asistido la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, el presidente de BBK, Unai Rementeria, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y la presidenta del Patronato de Eragintza y directora de Obra Social BBK, Nora Sarasola, así como representantes del Gobierno Vasco y de la Red de Salud Mental de Bizkaia.

Durante la jornada, han recordado que la historia de Eragintza comenzó en 1991, cuando familias de AVIFES reivindicaron el derecho al trabajo de sus hijos. Aquella demanda dio lugar a una fundación privada sin ánimo de lucro que, durante estos 35 años, ha desarrollado recursos especializados y alianzas para facilitar la inserción sociolaboral y combatir el estigma que "sigue condicionando la mirada sobre las capacidades de las personas con problemas de salud mental". En la actualidad, Eragintza cuenta con más de 800 personas usuarias que participan en el diseño de sus planes personalizados.

Sus recursos gratuitos incluyen orientación laboral especializada, activación prelaboral, programas para jóvenes y formación con certificados de profesionalidad, además de cuatro centros ocupacionales con actividades de jardinería, lavandería, cableado y encuadernación.

Facilita asimismo el acceso al empleo protegido en su centro especial de empleo de iniciativa social Lavanindu y en otros centros de Bizkaia, y al empleo en empresas ordinarias.

En 2025, la fundación gestionó 232 contratos -154 en centros especiales de empleo y 78 en empresas de Bizkaia- y realizó más de 2.500 horas de orientación laboral especializada. Estos apoyos se adaptan a personas de diferentes niveles de formación, experiencia laboral y necesidades.

"CAMINO POR RECORRER"

Durante la apertura de la jornada, la directora general de Eragintza, Izaskun Landaida, ha afirmado que en estos 35 años "acompañando a personas con problemas de salud mental en sus diferentes procesos de inserción sociolaboral a través de diferentes recursos y servicios", se han dado "pasos importantes, pero aún queda camino por recorrer".

En ese sentido, ha indicado que el informe sobre el empleo de las personas con discapacidad que anualmente publica el INE señala que quienes tienen una discapacidad psíquica ostentan la tasa de actividad más baja de todos los perfiles de la discapacidad, "un 29% frente a la media de la tasa de actividad de la discapacidad que se sitúa en el 35%".

Asimismo, ha destacado que "es la propia Organización Mundial de la Salud la que señala que un trabajo de calidad es clave, fundamental, en la recuperación de las personas con enfermedad mental". Por tanto, ha instado a "seguir trabajando por aquel compromiso fundacional que fue visionario, valiente y adelantado a su tiempo".

"Lo cierto es que, a pesar de los cambios, las personas con enfermedad mental sufren un estigma estructural que hace que tengan grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral", ha dicho, para asegurar que su objetivo es "co-crear junto con las personas usuarias" porque sus aportaciones "nos ayudan, entre otras cuestiones, a anticiparnos, avanzar con un rumbo claro" para "tratar de romper con ese estigma que lo que hace es minusvalorar sus capacidades, porque pueden trabajar, trabajan y lo hacen muy bien".

Por su parte, la directora de la Obra Social BBK, Nora Sarasola, ha destacado que Eragintza lleva 35 años "acompañando a personas con problemas de salud mental para que tengan trabajo y autonomía", ofreciendo "diversos recursos, oportunidades y apoyo para acceder al mercado laboral".

RETOS

Sarasola ha señalado que este aniversario "nos permite mirar atrás con el orgullo del trabajo realizado", pero también "reafirma nuestro compromiso y nuestra ilusión hacia el futuro, ya que son muchos los retos que tenemos hacia el futuro".

Nora Sarasola ha afirmado que las personas que acuden a Eragintza "necesitan oportunidades, apoyos adecuados y confianza en sus capacidades para que esa inserción laboral sea posible". "Y eso es lo que ofrece Eragintza y, por eso, BBK sigue apostando por este gran proyecto y por el empleo para todas las personas, porque creemos que cada persona tiene esas capacidades, ese talento y ese derecho a tener un trabajo, su autonomía, a insertarse en la sociedad y a tener un proyecto de vida".

Por último, ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que conforman el equipo de Eragintza, al Patronato y los usuarios "por enseñarnos que el reto no está en poner en foco en las limitaciones, sino en poner los recursos y las ayudas necesarias para cada persona para que pueda desarrollarse".

La jornada, en la que se ha hecho un reconocimiento a quienes participan en los distintos recursos de la fundación, se ha cerrado con la intervención de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quien ha defendido que todas las personas merecen "que se les escuche y tome en serio" y, ese sentido, ha señalado que "para muchas personas con problemas de salud mental, hacer planes supone afrontar dificultades que el resto no siempre vemos".

"Las barreras que ponemos como sociedad están ahí. Están los prejuicios, está la desconfianza, puertas que se cierran antes de conocer a quien tenemos delante. Y eso es verdad y pasa todos los días", ha advertido.

Etxanobe ha destacado que Eragintza "lleva 35 a trabajando para abrir esas puertas, escuchando lo que cada persona quiere para su vida y acompañándola para que pueda avanzar hacia ello" y ha mostrado su agradecimiento a "sus profesionales, a las familias, alas empresas colaboradoras, a quienes pusieron en marcha esta fundación y a quienes habéis sostenido su labor durante todos estos años", así como a las personas usuarias.

En este aniversario, la diputada general ha instado a "poner el foco en lo que importa, en que cada persona pueda hacer planes y encontrar oportunidades para llevarlos adelante". Las oportunidades, ha dicho, "están ahí" y Eragintza "trabaja en este espacio entre querer trabajar y poder hacerlo, un espacio difícil de recorrer sin compañía".

"Un empleo aporta ingresos para pagar gastos, ganar independencia y hacer planes, pero también aporta una rutina, compañeros, un lugar en el que se cuenta contigo, la posibilidad de aprender, de asumir una responsabilidad y comprobar que tu trabajo sirve. Saber que aportas, que vales algo en esta sociedad", ha destacado.

En ese sentido, ha dicho que la participación de la Diputación de Bizkaia en Eragintza "responde a una responsabilidad pública, la de contribuir a que las personas con problemas de salud mental tengan oportunidades y puedan desarrollar una vida propia".