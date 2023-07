Erkoreka cree "intolerable e inadmisible" la agresión a ertzainas en Vitoria y exige respeto a la Ertzaintza

Dice que las críticas de "inacción" de los sindicatos son "aspavientos típicos en momentos que quieren levantar la voz y formular estridencias"



BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha considerado "intolerable e inadmisible" la agresión a dos ertzainas el pasado domingo en Vitoria-Gasteiz, cuando asistían a una persona que estaba tirada en el suelo, y ha exigido a la ciudadanía "un respeto mínimo" al desempeño de las funciones que ejerce la Ertzaintza "en beneficio del conjunto de la comunidad para garantizar la seguridad y la protección de las personas y de los bienes".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido a la agresión el pasado domingo en Vitoria-Gasteiz a dos agentes de la Ertzaintza que acudieron a asistir a un individuo que se encontraba tirado en el suelo, y por la que se ha arrestado a dos personas.

El consejero ha afirmado que se trata de una agresión "intolerable e inadmisible", que, "una vez más pretende poner en cuestión la autoridad que corresponde a la Ertzaintza y el desempeño de funciones de seguridad para las que les hemos habilitado todos los ciudadanos".

Tras remarcar que la Ertzaintza es "una institución estatutaria que cuenta con el aval el respaldo del conjunto de la población y que tiene encomendada una función pública esencial en los tiempos que corren, que es la de garantizar la seguridad y la protección ciudadana", ha considerado "exigible a toda la ciudadanía un respeto mínimo al desempeño de esas funciones que las ejercen en beneficio del conjunto de la comunidad para garantizar la seguridad y la protección de las personas y de los bienes".

Por ello, ha advertido que "toda alteración, toda pretensión de quebrantar esa función y el correcto ejercicio de esa función por parte de la Ertzaintza, ha de ser criticada, denostada, marginada y, por supuesto, legalmente perseguida, como está siéndolo en este caso".

En ese sentido, ha señalado que el hecho "ha sido objeto de los atestados correspondientes y el asunto esté ya en manos de la justicia para que dictamine sobre el particular, como tiene que ser en estos casos".

CRÍTICAS SINDICALES

Sobre las acusaciones de "inacción" al vicelehendakari por parte de los sindicatos ErNE, Esan y SiPE, Josu Erkoreka ha considerado que son "gesticulaciones y aspavientos típicos de los sindicatos en momentos en los que quieren levantar la voz y formular estridencias".

En su opinión, "inacción" en el caso de los agentes agredidos sería "una expresión absolutamente inadecuada, porque no es Erkoreka el que tiene que actuar", sino que "los que tenían que actuar en relación con este incidente era la propia Ertzaintza, como lo ha hecho correctamente levantando los atestados oportunos y planteando la denuncia pertinente ante los tribunales competentes".

"La actuación no corresponde al departamento ni al consejero, sino que corresponde a la Ertzaintza, que ha actuado correctamente como procede", ha reiterado, para suponer que lo que los sindicatos querían denunciar es que él no ha tenido "ocasión de hacer un pronunciamiento rotundo o contundente, como he tenido ocasión de hacer ahora, en este momento", lo que, a su juicio, tampoco tiene "ningún sentido" en alguien como él que ha hecho "centenares declaraciones contundentes siempre en defensa de la institución".

"A estas alturas, pretender que yo no soy lo suficientemente claro a este respecto, me parece que es forzar las cosas al extremo", ha reiterado.

MANIFESTACIONES

En cuanto a las manifestaciones de los sindicatos de la Ertzaintza en defensa de sus condiciones laborales, ha dicho que, "se puede coincidir o no con el modo en el que un colectivo plantea una reivindicación laboral, que siempre es lícito en una democracia", y luego, ha subrayado, "cada uno verá si obedecen o no a parámetros de razonabilidad y de responsabilidad institucional".

"Una cosa es, por tanto, lo que la ciudadanía puede opinar sobre el calibre, la dimensión y la razonabilidad de determinadas reivindicaciones laborales, y otra el respeto que merece una institución como la Ertzaintza, que tiene encomendada una función de primer orden en la convivencia de la sociedad vasca", ha remarcado, para insistir en que estos último "hay que respetarlo siempre en todo caso por encima de todo".

En cuanto a las relaciones con los sindicatos, ha dicho que el Departamento de Seguridad nunca se ha levando de la mesa y ha apelado a la "necesidad de avanzar en la negociación desde criterios de realismo y responsabilidad institucional".

"Se pueden plantear reivindicaciones desaforadas, como incrementos retributivos generales para todo el colectivo indiscriminados con saltos cualitativos en la mejora de las retribuciones y demás, aunque se sepa que son ilegales, que son improcedentes, que son inabordables en este momento; y se pueden plantear reivindicaciones desde la irresponsabilidad institucional pretendiendo que la administración se endeude ahora, pero comprometa y hipoteque el futuro, pero la administración tiene que gestionar esto con equilibrio y con tiento", ha advertido.

Según ha dicho, el problema es que, "en las últimas reuniones de las que los sindicatos se han levantado de la mesa lo único que les interesaba no eran ni los materiales, ni la mejora de las condiciones laborales, ni la mejora de las personas mayores de 55 años, ni la mejora de colectivos concretos como Salvamento y Rescate, como investigación criminal, sino solo los interesaba un incremento retributivo lineal para todo el colectivo, algo que saben que es ilegal, le llamemos como le llamemos".

Erkoreka ha insistido en que el Departamento de Seguridad "sigue sentado a la mesa", pero no hay ninguna fecha cerrada de reunión para agosto.